Арбитражный (финансовый) управляющий: кто это и чем может помочь?

Грамотный подход к делу позволит решить вопрос максимально безболезненно

Специалиста назначает суд для дальнейшего проведения банкротства для того, чтобы в полной мере удовлетворить требования кредиторов и восстановления платежеспособности должника. Именно Арбитражный (финансовый) управляющий является ключевой фигурой, определяющей исход мероприятия.

Обязанности управляющего


Государство строго регламентирует все полномочия названных выше лиц. Если в общих чертах, они должны делать следующее:

  • анализ финансового состояния банкрота и разработка плана реструктуризации или ликвидации его активов. Процесс требует проведения тщательной проверки отчетов, оценки долговой нагрузки и выявления причин финансовых проблем;
  • управление имуществом банкрота включает в себя обеспечение сохранности активов, проведение инвентаризации имущества, осуществление контроля над его использованием в процессе реструктуризации или ликвидации;
  • взаимодействие с кредиторами и защиту их интересов. Управляющий обязан информировать последних о процессе банкротства, проводить переговоры по снижению долговой нагрузки и разрешению споров между заинтересованными сторонами;
  • обеспечение прозрачности и отчетности в процессе управления банкротством. Управляющий ведет строгий учет финансовых операций, составляет отчеты об их проведении и обеспечивает доступ к информации для всех заинтересованных лиц;
  • соблюдение законодательства о банкротстве и правил процедуры в данном виде деятельности. Предполагает знание нормативных актов, разработку документации в соответствии с требованиями закона и соблюдение сроков и порядка совершения различных действий.


Виды арбитражных управляющих по стадиям банкротства

 

Статус меняется на основании того, на каком этапе сам процесс:

  • временный - на этапе наблюдения;
  • административный предполагает материальное оздоровление;
  • конкурсный в момент конкурсного производства;
  • внешний предусматривает внешнее управление.


Важно отметить, что задачи специалиста в пределах одной процедуры банкротства имеет возможность выполнять как один человек, так и разные. По закону, если есть определенные условия, поменять управляющего можно. К слову сказать, инициатива может исходить от всех участников процесса.

Грамотный подход к делу позволит решить вопрос максимально безболезненно.

Фото: Freepik.com
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Не лягушка, а царевна: русские сказки под угрозой?
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Коллаж © KM.RU
Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в своей новой книге
Избранное
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
ОРКиКО «Суп»
Плейлист Венкова «Молодость»
Dynazty «Final Advent»
Сергей Черняховский. Чубайс и Ленинская партия
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
Аллергия на друга. Что нужно делать
ЙОРШ «18 лет punks not dead» (винил)
Сергей Бобунец, 3 ноября, «Урбан»
МультFильмы «Артист» (интернет-сингл)
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации