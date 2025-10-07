Группа «Инсайт»: портфельные компании вошли в ТОП рэнкингов «Эксперт РА»

Успех «Инсайт Лизинг» стал результатом стратегических решений Группы «Инсайт», которая в конце 2024 года выделила лизинговые активы в самостоятельный периметр. Такой шаг обеспечил управляемость, прозрачность и динамичное развитие портфельных компаний. Сегодня «Эксперт РА» подтверждают эффективность этого курса. По результатам первой половины 2025 года лизинговые компании «Инсайт Лизинг» заняли ведущие позиции в рэнкингах агентства «Эксперт РА».

Так, «ДельтаЛизинг» расположилась на 13-й строчке общего списка по объему нового бизнеса, «Флит Финанс» заняла 30-е место, а «Флит Автолизинг» закрепилась на 36-й позиции.

Особенно заметными оказались результаты в сегменте оборудования. «ДельтаЛизинг» вышла в лидеры сразу в нескольких категориях:

  • возглавила направления энергетики, полиграфии и пищевого оборудования,

  • второе место в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования,

  • вошла в ТОП-5 в секторах медицинской техники и телекоммуникаций.

«Флит Финанс» продемонстрировала успех в нише деревообрабатывающего оборудования, где стала второй по объемам сделок.

«Флит Автолизинг» также подтвердил позиции на рынке автотранспорта: компания вошла в число двадцати ведущих игроков по лизингу легковых машин (16-е место) и грузовиков (12-е место).

«Инсайт Лизинг» сформирована в результате реструктуризации Группы «Инсайт». В конце 2024 года в ее периметр были переданы все лизинговые активы, ранее входившие в инвестиционное объединение. Реструктуризация позволила группе сосредоточить ресурсы на развитии ключевых направлений и сделать бизнес более устойчивым к возможным рыночным колебаниям.

Сегодня структура объединяет несколько компаний с различной специализацией. «ДельтаЛизинг» — универсальный игрок, стабильно входящий в ТОП-15 крупнейших лизинговых компаний страны и занимающий ключевые позиции в сегменте оборудования. «Флит Финанс» сосредоточена на сделках с сельхоз-, лесозаготовительной и дорожно-строительной техникой, а также грузовыми автомобилями. «Флит Автолизинг» работает на рынке лизинга легковых и коммерческих автомобилей.

Кроме того, в группу входит «Евротайм», предлагающая услуги автолизинга в Беларуси, и компания «Билантлия» (бренд RexRent), развивающая в России направление операционного лизинга и проката автомобилей.

