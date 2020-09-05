«Предприниматели Патриоты» запустили уникальный проект

19:25 3.11.2025

Уникальный проект «Предшественники» от сообщества «Предприниматели Патриоты»: диалог эпох о наследии русского бизнеса и новой этике предпринимательства.

Сообщество «Предприниматели Патриоты» организовало и провело уникальное вечернее событие под названием «Предшественники». Мероприятие состоялось 19 сентября в историческом особняке XVIII века в самом сердце Москвы – на Мясницкой улице в доме Черткова.

«Предшественники» – театрализованный диалог сквозь время, выходящий далеко за рамки деловых встреч или исторических лекций. В нем современные предприниматели переосмысляли наследие своих предшественников из дореволюционной России, которое оказалось несправедливо забытым.

Проект стал результатом совместной работы нескольких комитетов Сообщества – «Образования», «Культуры», и «Логистики», а необычный формат родился во время поиска ответа на вопрос о новой этике русского предпринимательства. Как итог, организаторы взялись осмыслить, что за принципы и ориентиры во главу угла ставили предприниматели прошлого, и какие из них можно перенять в XXI веке.

«Мы искали опору, на которой можно строить патриотическое российское предпринимательство, и поняли, что она уже существует – это опыт наших предшественников. Они возводили железные дороги, больницы, заводы, театры. Мы решили не только изучить этот опыт, но прожить его, создать живой предпринимательский диалог между эпохами», – заявил один из основателей «Предпринимателей Патриотов» Вячеслав Варяников.

Задумали проект Сергей Фетисов, Сергей Чупраков, Александр Кузин, Хаким Ибрагимов и Иван Зуб. Они же первыми примерили на себя формат «исторического диалога». Выбрав героев прошлого – Строганова, Кокорева, Путилова и Губонина – они поделились не только историями, но и философией, которая вдохновляет по сей день.

Организаторы подошли к вечеру «Предшественников» профессионально. Так, выступавшие прошли тренинг по актерскому мастерству и изучили ораторское искусство. Особый шарм мероприятию придавала и атмосфера особняка, который некогда посещали Пушкин, Гоголь и Толстой.

Как рассказывает Варяников, дом Черткова выбран не просто так, у него особый исторический контекст. В 1922 году, после революции, в нем открылся «Деловой клуб», где промышленники старой России передавали опыт новым советским управленцам.

«Сто лет спустя мы снова собрались в этом здании, чтобы говорить о предшественниках. Но это был не разговор о прошлом, а диалог о настоящем и будущем, который мы строим, опираясь на исторический опыт российских предпринимателей», – подчеркнул он.

Вечер «Предшественников» помогали готовить порядка двадцати человек. Это предприниматели, волонтеры, партнеры Сообщества. Благодаря им гости, которых было порядка двухсот, прочувствовали атмосферу, где прошлое и настоящее слилось в уникальной квинтэссенции.

По оценкам организаторов, главным результатом стал живой отклик людей: «Предприниматели Патриоты» получили более ста отзывов и десятки благодарностей. Часть гостей захотели стать героями проекта в будущем.

На достигнутом «Предприниматели Патриоты» останавливаться не собираются: Сообщество намеренно превратить «Предшественников» в культурный продукт и рабочий инструмент рефлексии относительно важного вопроса «Новая этика русских предпримателей».

Только на ближайшее время запланировано пять аналогичных вечеров, и следующий пройдет уже в ноябре. В перспективе планируется масштабировать начинание на регионы России.

Проект стал важным шагом в формировании концепта культурные предприниматели, которые взяли на себя ответственность переосмыслить само понятие предприматель. «Предшественники» наглядно показывают, что история русского предпринимательства может быть актуальной и сегодня. Это источник вдохновения, способный объединять деловых людей и всех неравнодушных вокруг созидательных ценностей и работы на благо страны.