Основные типы рекламных вывесок в России: конструкция, достоинства, недостатки

Хорошая вывеска, размещенная правильным образом, способна увеличить количество посетителей на 20-70% в зависимости от ее размера, специфики бизнеса и прочих условий. Более того, в кейсах некоторых компаний, в частности известного производителя неоновых вывесок «Москва Неон», а также не менее известного производителя обычных вывесок компании «Вайндпроф», есть ситуации, когда после замены вывески количество посетителей увеличилось в 2 и больше раз.

Какую вывеску вы можете заказать?

Чаще всего в России заказывают объемные буквы (световые и несветовые), световые короба, а также неоновые вывески. У всех этих конструкций есть свои преимущества и недостатки, о них будет рассказано ниже.

Вывески с буквами



Вывески с буквами – самый популярный тип вывесок в России, на них приходится больше 60% доли рынка. Это в первую очередь связано с их хорошей читаемостью, а также с тем, что и в некоторых регионах, в частности в Москве, при правильном изготовлении такие вывески вообще не надо согласовывать. Если вывеска удовлетворяет нормам положения 902 ПП, вы просто изготавливаете и размещаете без предварительного согласования, что заметно снижает затраты.

Буквы на вывесках могут быть:

Плоскими. Плоские буквы изготавливаются просто из ПВХ и наклеиваются на подложку или непосредственно на основание.

Плоские буквы изготавливаются просто из ПВХ и наклеиваются на подложку или непосредственно на основание. Псевдообъемными. Псевдообъемные буквы также вырезаются из листа ПВХ, но крепятся на подложку или на основание при помощи дистанционных держателей, что создаёт иллюзию объёма и делает вывеску более заметной.

Псевдообъемные буквы также вырезаются из листа ПВХ, но крепятся на подложку или на основание при помощи дистанционных держателей, что создаёт иллюзию объёма и делает вывеску более заметной. Объёмными. Каждая объемная буква представляет собой отдельную конструкцию - фактически коробочку. Эта коробочка может крепиться к основанию при помощи дистанционных держателей или непосредственно корпусом. Основание тоже может быть разным. Это может быть металлический держатель, подложка или, собственно, стена.

Объёмные буквы бывают несветовыми и световыми. Несветовые буквы существенно дешевле. Как правило, их полностью изготавливают из ПВХ, склеивая борта, лицевую и заднюю панели, после чего окрашивают или оклеивают самоклеящейся плёнкой в соответствии с дизайн-проектом.

Световые буквы несколько сложнее, в них добавляется подсветка и проводка, которая может быть довольно сложной и разветвленной. Буквы могут светиться с разных сторон. Стороны, которые не должны светиться, изготавливают из непрозрачного ПВХ и часто дополнительно окрашивают, чтобы сделать их полностью светонепроницаемыми. Сторона, которая должна пропускать свет, изготавливается из светопрозрачного акрила, который также может оклеиваться плёнкой, но светопропускающей.

По типу подсветки различают буквы:

С лицевой подсветкой. В этом случае свет проходит только через переднюю панель, сзади и по бокам он не пробивается, они изготовлены из непрозрачного материала. С боковой подсветкой. В буквах с боковой подсветкой светятся боковые борта букв. Разновидностью таких букв является буква с перфорированным бортом. В них борт изготавливается не из ПВХ, а из перфорированного алюминиевого листа, и свет пробивается через круглые отверстия в таких бортах. С контражурной подсветкой. В этом случае из светопрозрачного материала изготавливается задняя поверхность, благодаря чему буквы светят не вперёд, а назад, на подложку. Это создаёт эффект светового ореола вокруг букв, они как бы парят в потоке света. Комбинированные варианты. При комбинированной подсветке светопрозрачными делаются 2 или все 3 стороны буквы. Возможные решения — световое лицо плюс контражурная подсветка, световое лицо плюс боковая подсветка, а также полная подсветка, когда все элементы буквы изготавливаются из светопрозрачного акрила.

Сегодня в качестве источника света в буквах всегда используются светодиоды. Это может быть светодиодная лента или светодиодный блок - разные производители выбирают разные решение. В любом случае светодиоды практически полностью вытеснили более дорогие и менее технологичные люминесцентные лампы. Ресурс светодиодов составляет больше 50000 часов, это порядка 10 лет работы в режиме 10-12 часов в сутки. Более чем достаточно — за это время любая вывеска успевает окупиться многократно, а бизнес чаще всего либо закрывается, либо проходит полный ребрендинг, и вывеска теряет актуальность.

Плюсы вывесок с буквами:

отличная читаемость;

сравнительно большой срок службы;

не требуется согласование при размещении в некоторых регионах (в Санкт-Петербурге требуется, и крупные производители с хорошей репутацией, такие как Neon Bar, всегда обращают на это внимание).

Недостатки:

несколько ограниченные возможности дизайна и размещения.

Световые короба (лайтбоксы)



Основа светового короба — каркас, выполненный из алюминиевого профиля. Внутри него закреплена задняя стенка, обычно изготовленная из оцинкованной стали или прочного пластика. Именно на этой поверхности монтируется вся электрическая начинка, включая светодиодные модули и блок питания, который преобразует сетевое напряжение в безопасные низковольтные значения. Внутренняя поверхность задней панели часто имеет белый цвет для максимального отражения света в сторону зрителя.

Лицевая часть, выполняющая роль экрана, изготавливается из светопропускающих материалов — чаще всего акрила. Изображение на лицевую панель наносится либо с помощью специальной виниловой пленки, либо методом прямой печати.

Отдельно следует упомянуть световые короба с инкрустацией. Передние панели таких коробов обычно изготавливаются из алюминиевого композита. В нем прорезаются отверстия, контуры которых повторяют контуры будущих графических элементов. В них эти прорези вставляется толстое акриловое стекло и короб светиться только через прорези.

Световые короба могут располагаться на стене примерно так же, как объёмные буквы, могут располагаться перпендикулярно на выносных элементах (панель-кронштейны), могут размещаться отдельно на подставках как в помещении, так и на улице, и они могут быть даже вращающимися. Существует масса разновидностей световых коробов разных конструкций и форм, которые могут использоваться совершенно в разных условиях и иметь достаточно разный дизайн.

Стоимость светового короба в среднем несколько выше, чем стоимость похожей вывески с объёмными буквами. Кроме того, размещение световых коробов снаружи всегда согласовывается в архитектурных отделах.

Преимущества:

бывают готовые заводские решения, их можно не заказывать и не ждать, а просто купить;

большое разнообразие форм и конструкций;

привлекательный внешний вид;

большой срок службы.

Недостатки:

сравнительно высокая стоимость;

для размещения на улице необходимо согласование.

Неоновые вывески

Различают два типа неоновых вывесок - из стеклянного неона и из неона гибкого.

Источником света в вывесках из стеклянного неона являются газоразрядные лампы — стеклянные трубки, внутри которых находится разряжённый инертный газ или смесь газов. При прохождении электроразряда через разряжённый газ последний начинает ярко светиться, возникает так называемый тлеющий разряд. При этом трубка практически не нагревается.

Неоновые вывески на основе газоразрядных ламп, как правило, используют на улице для создания больших конструкций. В помещениях их применяют редко. Это очень яркие, эффектные и привлекательные конструкции, которые придают определённую атмосферу. Однако стоимость вывесок на основе газоразрядных ламп чрезвычайно высока. Некоторые большие неоновые вывески в Лас-Вегасе стоят больше миллиона долларов. Кроме того, газоразрядные лампы очень хрупкие и вообще не подлежат ремонту в случае повреждения.

Альтернатива газоразрядным лампам — вывески из гибкого неона. Гибкий неон — это светодиодная лента, которая находится внутри шнура из силикона. Шнур обеспечивает рассеивание света и защиту светодиодов от загрязнения и механических повреждений. Гибкий неон очень недорог, работать с ним сравнительно несложно. Его наклеивают на подложку из акрила или другого материала, потом соединяют отдельные фрагменты проводами, подключают блок питания, и неоновая вывеска готова.

Простота изготовления и дешёвые комплектующие обеспечивают очень низкую цену. Стоимость интерьерных светильников из гибкого неона начинается примерно от 2 000 рублей, а вывесок — от 4 000 рублей. За 20 000 вы можете заказать сравнительно большую конструкцию для помещений или для улицы. Однако если вам понадобится конструкция длиной несколько метров, её стоимость может превысить 100 000 рублей, и в этом случае объёмные буквы будут намного дешевле.

Преимущества неоновых вывесок:

необычный, яркий и очень привлекательный внешний вид.

атмосфера.

сравнительно большой срок службы, а в случае со стеклянным неоном он может быть очень большим.

Недостатки:

при размещении на улице согласование требуется всегда;

высокая цена (для больших вывесок она высока даже при использовании гибкого неона, а при использовании газоразрядных ламп цена может быть очень высокой).

неоновые вывески на основе газоразрядных ламп хрупкие и практически не подлежат ремонту.

Все остальные типы вывесок занимают на российском рынке меньше 5-6%. Если вы открываете бар, магазин или салон красоты, вы почти наверняка остановитесь на одном из перечисленных выше вариантов. На каком именно - зависит от фирменного стиля, бюджета и будущего окружения вывески.