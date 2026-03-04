Эпоха «Sale» на исходе: как российский бизнес готовится к языковому детоксу с 1 марта

11:16 4.03.2026

С 1 марта 2026 года российское информационное пространство ожидает масштабная визуальная трансформация.

Вступление в силу поправок к закону «О государственном языке» (ФЗ №52) фактически ставит вне закона использование англицизмов на вывесках, в рекламе и названиях жилых комплексов. Для бизнеса это означает выбор между дорогостоящим ребрендингом, юридическими маневрами в Роспатенте или крупными штрафами.

Правовой контекст и «красные линии»



Основой изменений стал Федеральный закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ, который жестко регламентирует использование иностранных слов. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного (а реклама и вывески подпадают под это определение) не допускается употребление слов и выражений на иностранных языках, если они имеют аналоги в русском.

Что попадает под запрет: Вывески («Coffee», «Fresh», «Shop», «Beauty»). Названия жилых комплексов («Green Park», «Riverside»). Слоганы в рекламе. Информация о скидках и акциях («Sale», «Black Friday»).

Исключение: Иностранные слова допускаются только в том случае, если они являются частью зарегистрированного товарного знака.

Статистика: масштаб проблемы



Аналитические данные показывают, что российская визуальная среда перенасыщена заимствованиями:

Насыщенность рынка: По данным мониторинга крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), до 40-50% вывесок в центральных районах содержат латиницу или англицизмы без перевода. Премиум-сегмент: В категории «Fashion» и «Beauty» доля иностранных названий достигает 85%. Динамика Роспатента: В 2023–2024 годах зафиксирован рост заявок на регистрацию товарных знаков на 20-25%. Бизнес массово пытается «застолбить» свои англоязычные названия до вступления самых жестких ограничений. Готовность бизнеса: Опросы показывают, что около 30% малого бизнеса до сих пор не осведомлены о точных сроках введения штрафных санкций.



Экономический риск: штрафы и демонтаж



Нарушение норм будет квалифицироваться по ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).

Размеры штрафов: Для юридических лиц: от 100 000 до 500 000 рублей. Для должностных лиц: от 4 000 до 20 000 рублей.

Однако главной статьей расходов для бизнеса станет не штраф, а принудительный демонтаж конструкций. Замена одной световой вывески среднего размера обходится предпринимателю в сумму от 70 000 до 250 000 рублей. В масштабах сети из 50 точек расходы могут составить миллионы рублей.

Роспатент как «окно возможностей» после 1 марта



Многие эксперты называют регистрацию товарного знака единственным законным способом сохранить латиницу на фасаде.

Важные нюансы регистрации после 1 марта:

Приоритет права: Регистрация в Роспатенте дает исключительное право на использование обозначения. Статья 1474 ГК РФ позволяет использовать ТЗ в том виде, в котором он зарегистрирован, независимо от языка, поскольку является средством индивидуализации объектов интеллектуального права. Усложнение экспертизы: Роспатент ужесточает проверку. Просто зарегистрировать слово «SALE» как ТЗ не получится – оно не обладает различительной способностью. Название должно быть оригинальным и фантазийным. Кириллизация брендов: Наблюдается тренд на «двойную регистрацию». Крупные игроки регистрируют сразу два варианта – на латинице и кириллице (например, как это сделал «Wildberries» с «Ягодками»), чтобы иметь пространство для маневра.



Анализ перспектив: что ждет рынок?

Визуальная унификация: Города станут более «читаемыми» для старшего поколения, но могут потерять в «международном лоске», к которому привыкла молодежь. Рост креативного сектора: Брендинговые агентства получат приток заказов на нейминг и адаптацию логотипов под кириллицу. Юридический фильтр: Позиции юристов и патентных поверенных усилятся. Без предварительной проверки Роспатента любая новая вывеска на латинице становится «миной замедленного действия».



Эксперт: Коллегия адвокатов г. Москвы Шериев и партнеры

