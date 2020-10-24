Обучение покеру онлайн: ТОП-3 лучших школы для начинающих и профи

Выбираете школу покера? Сравниваем три лучших русскоязычных проекта — FunFarm, PokerHouse и MVP Team. Плюсы, минусы и кому подходит каждая школа.

Покер давно перестал быть просто азартной игрой на интуиции. Сегодня это дисциплина с чёткими стратегиями, математикой и психологией — и без нормального обучения покеру подняться выше микролимитов крайне сложно. Хорошая новость: русскоязычных школ стало заметно больше, и среди них есть действительно сильные варианты — как для тех, кто только знакомится с правилами, так и для тех, кто хочет выйти на профессиональный уровень.

Мы отобрали три школы, которые реально работают и пользуются уважением в русскоязычном покерном сообществе.

Как выбирать школу покера: на что смотреть

Прежде чем перейти к списку, стоит понять, по каким критериям вообще оценивать обучение:

Опыт тренеров — важно, чтобы тренеры были действующими игроками, а не просто «теоретиками». Покер меняется быстро, и знания 2015 года сегодня могут работать против вас.

Структура обучения — хаотичный набор вебинаров и случайные темы на тренировках — это не школа. Нужна последовательная программа с разбором раздач, домашними заданиями и обратной связью.

Комьюнити — покер в одиночку учить тяжело. Школы с живым сообществом, дискорд-чатами и групповыми тренировками дают кратно больше, чем просто видеокурс.

Финансовые условия — лучшие школы предлагают бекинг: вы учитесь и играете на деньги фонда, делясь частью выигрышей. Это снимает финансовый стресс и ускоряет рост.

#1 FunFarm — 13 лет в покере, 5 000+ игроков

FunFarm — одна из старейших русскоязычных покерных школ. Существует с 2011 года. Крупнейшая школа покера на русском языке с системным подходом к обучению. Через её программы прошли более 5 000 игроков, а суммарный доход участников фонда превысил $83 миллиона. Это не маркетинговые цифры — это реальная статистика действующего бекингового фонда.

Система FunFarm устроена как лестница. Новичок начинает с бесплатного курса FF Старт. Обучение покеру базовым концепциям, тренажёр для отработки навыков без риска реальными деньгами. А самое главное, живые кураторы, которые отвечают на вопросы. Следующий этап — программа «Путь Игрока»: структурированное обучение с личным кабинетом, аналитикой, подбором турниров и уже полноценным бекингом. Для тех, кто дорастает до профессионального уровня, открывается путь в бекинговый фонд FirstFund — здесь начинаются особые привилегии: зарплатный проект, помощь с релокацией и доступ к продвинутым программам обучения: FF Интенсив и FF Про с топ-тренерами уровня $500к+ профита.

Основатель — Фёдор Трунцев, действующий игрок и стример с аудиторией более 200 000 человек. Все тренеры — действующие регуляры уровня ABI $40+, а не теоретики. Именно поэтому школа покера FunFarm стабильно держится в топе рекомендаций русскоязычного покерного сообщества уже больше десяти лет.

Отдельно стоит отметить условия для игроков. Участники получают бесплатный доступ к профессиональному покерному софту — солверам и аналитическим инструментам, которые обычно стоят сотни долларов в год. Саппорт работает круглосуточно: любой вопрос — от технического до организационного — решается в чате 24/7, а не через тикет на три дня. Пополнение игрового счёта происходит быстро — без затяжных ожиданий и бюрократии, что позволяет сразу садиться за столы. А для тех, кто сталкивается с тильтом, выгоранием или потерей мотивации, в FunFarm работает полноценный отдел ментальной поддержки во главе с профессиональным психологом — редкость даже для крупных международных проектов.

Подходит: всем — от абсолютных новичков до игроков, которые хотят получить качественный рост по лимитам.

#2 PokerHouse — бесплатная школа для старта

PokerHouse — хороший вариант для тех, кто хочет попробовать покер без вложений и разобраться в базе, прежде чем двигаться дальше.

Школа полностью бесплатная и не требует депозита. Всё обучение построено на видеоуроках, доступных в любое время — можно учиться в своём темпе. Структура продуманная: есть экспресс-курс на 10 минут для совсем новых, вводный курс для начинающих, отдельные треки по кешу и МТТ, а также курсы по Омахе и Китайскому покеру. По окончании базового курса выдаётся диплом.

Минус: индивидуального обучения не предусмотрено — все студенты получают информацию из видео и статей без возможности обсудить вопросы с живым тренером. Для новичка этого достаточно, но серьёзно прокачаться здесь не получится.

Подходит: новичкам, которые хотят войти в покер бесплатно и без обязательств.

#3 MVP Team — школа-фонд для турнирных игроков

MVP Team — проект профессионального игрока Глеба «Ti0» Тремзина, финалиста SCOOP, WCOOP, EPT и Partypoker Live. Школа работает с 2019 года и специализируется исключительно на MTT — турнирном покере.

Обучение построено на групповых и персональных тренировках, есть библиотека записанных вебинаров и доступ к покерному софту. Финансовая модель стандартная для бекинговых фондов: игроки получают финансирование на турниры, доля с выигрышей — до 60%, рейкбек остаётся у игрока. Заявлено более 40 тренеров и наставников, хотя стоит учитывать, что в это число входят и наставники начальных групп, а не только опытные регуляры высоких лимитов.

Из дополнительных плюсов — наличие штатного психолога и онлайн-саппорта. Ментальная поддержка здесь скорее точечная, а не системная программа с отдельным отделом, как в некоторых более крупных проектах.

Минусы MVP Team. Абсолютных новичков сюда не берут — для вступления нужно уже иметь наигранную дистанцию и хотя бы минимальный положительный результат в МТТ.

Подходит: игрокам с базой, которые точно определились с МТТ и хотят играть на деньги фонда.

Какую школу выбрать?

Если вы только начинаете — PokerHouse даст базу бесплатно и без лишних обязательств.

Если уже немного играете — MVP Team хороший вариант, но придётся пройти отбор.

Если же цель — пройти путь от нуля до профессионального уровня с живыми кураторами, персональной аналитикой и возможностью выйти на высокие лимиты — FunFarm предлагает наиболее полную экосистему среди всех русскоязычных школ на сегодняшний день.