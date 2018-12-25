«Союзмультфильм» представил новогоднюю серию «Простоквашино»

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Новогодняя, десятая серия "Возвращения в Простоквашино" опубликована на ютьюб-канале "Союзмультфильма", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии.

По сюжету герои мультфильма готовятся к празднику, но их ожидает разочарование: на улицах нет снега. Маленькая сестра Дяди Федора Вера Павловна грустит, и друзья решают предпринять все возможное, чтобы вернуть новогоднее настроение, говорится в описании к ролику.

Режиссеры праздничной серии — многократный лауреат Российского фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова и Михаил Солошенко. В озвучке эпизода принял участие известный радио- и телеведущий, диджей "Русского радио" Дмитрий Оленин.

Как рассказали в "Союзмультфильме", в конце серии прозвучит перепевка знаменитой композиции "Кабы не было зимы".

Новые серии легендарного мультсериала начали выходить в апреле, "Союзмультфильм" публикует их в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на сайте "Кино Mail.Ru". В конце мая запустился официальный ютьюб-канал студии.

В "Возвращении в Простоквашино" пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова.