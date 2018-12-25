Телецентр «Останкино» подал иск к «Первому каналу»

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Телевизионный технический центр "Останкино" подал два иска к "Первому каналу", пишет газета "Ведомости".

Общая сумма исковых требований составила 164 млн рублей. Как пишет издание, партнеры, из-за боязни потерять столь крупного клиента, опасаются судиться с "Первым каналом". Из картотеки суда следует, что это первый иск за последние пять лет.

Газета "Коммерсант" добавляет, что долги "Первого канала" касаются телепроизводства, передачи сигала, аренды помещений и оборудования. Общая задолженность телеканала и его подрядчиков перед телецентром превышает 1 млрд рублей.

Отмечается, что долги у "Первого" образовались летом. Ранее телеканал успевал гасить свои долги до конца года.

Между тем, "Первый канал" принял решение перейти на вещание в 11 часовых поясах РФ. Как пишет "Интерфакс", официально переход на 11-зонное вещание состоится 1 января 2019 года, но де факто оно началось уже в ночь на 25 декабря, чтобы зрители успели привыкнуть к новому расписанию.

Так изменения коснутся шести нечетных поясов: -1 (Калининград), +1 (Ижевск, Астрахань, Вогоград, Самара, Саратов, Ульяновск), +3 (Омск), +5 (Улан-Удэ, Иркутск), +7 (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан), +9 (Петропавловск-Камчатский, Анадырь).

Ранее у "Первого канала" было пять зон вещания (в четных часовых поясах). Вещание в нечетных проходило с часовым отставанием или опережением указанного в телепрограмме времени.