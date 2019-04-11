Мединский предрек одиозному фильму об Афганистане беспрепятственный прокат

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Министр культуры РФ Владимир Мединский убежден, что никаких законных препятствий для проката дискуссионного фильма Павла Лунгина «Братство» попросту нет

Глава Минкульта РФ добавил, что есть лишь вопросы о масштабе проката, сообщает РИА Новости. Мединский отметил, что 12 апреля в министерстве культуры пройдет спецпоказ фильма и его обсуждение при участии Лунгина, а также тех, кто поддерживает или же критикует фильм. «Все завтра будет понятно... это фильм на очень болезненную тему. Война в Афганистане – это и наша слава, и наша доблесть, и наша боль. Любое произведение, конечно, может вызывать самые разные оценки, поэтому мы планируем завтра к этому обсуждению пригласить в первую очередь тех, кто воевал в Афганистане», - добавил он.

Относительно перспектив выдачи прокатного удостоверения Мединский заявил, что «оснований для отказа выдачи прокатного удостоверения нет». «А вот вопрос, когда это сделать и в каком масштабе в прокат пойдет фильм, это вопрос, который надо обсуждать», - добавил он.

Ранее ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов выдвинул инициативу запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина «Братство. Причина: «искажение истории. Выступая на пленарном заседании Соведа федераций 27 марта, Морозов пояснил, что смог ознакомиться с этой картиной на специальном показе.

