Мединский предрек одиозному фильму об Афганистане беспрепятственный прокат
Министр культуры РФ Владимир Мединский убежден, что никаких законных препятствий для проката дискуссионного фильма Павла Лунгина «Братство» попросту нет
Глава Минкульта РФ добавил, что есть лишь вопросы о масштабе проката, сообщает РИА Новости. Мединский отметил, что 12 апреля в министерстве культуры пройдет спецпоказ фильма и его обсуждение при участии Лунгина, а также тех, кто поддерживает или же критикует фильм. «Все завтра будет понятно... это фильм на очень болезненную тему. Война в Афганистане – это и наша слава, и наша доблесть, и наша боль. Любое произведение, конечно, может вызывать самые разные оценки, поэтому мы планируем завтра к этому обсуждению пригласить в первую очередь тех, кто воевал в Афганистане», - добавил он.
Относительно перспектив выдачи прокатного удостоверения Мединский заявил, что «оснований для отказа выдачи прокатного удостоверения нет». «А вот вопрос, когда это сделать и в каком масштабе в прокат пойдет фильм, это вопрос, который надо обсуждать», - добавил он.
Ранее ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов выдвинул инициативу запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина «Братство. Причина: «искажение истории. Выступая на пленарном заседании Соведа федераций 27 марта, Морозов пояснил, что смог ознакомиться с этой картиной на специальном показе.