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Кинопремьера «Варавва»: последняя роль Альберта Филозова приобщила его к Пасхе

14:23 24.04.2019 , Денис Ступников

Историческая драма «Варавва» о Распятии Христа выйдет в прокат 25 апреля

Суд над Иисусом Христом. Понтий Пилат колеблется и надеется отпустить обвиняемого, который по факту не совершил ни одного преступления. Но прокуратор Иудеи испытывает сильный прессинг со стороны первосвященников, которые видят в Спасителе одновременно смутьяна и своего главного конкурента. Весьма кстати им подвернулся под руку вор и разбойник Варавва, которого толпа требует отпустить в преддверии праздника Пасхи.

Получив вожделенную свободу, Варавва не испытывает  облегчения. Напротив, его начинают терзать муки совести, и он пытается разобраться, кем же был распятый Христос, вокруг которого разгорелся такой сыр-бор. В этом ему помогает загадочный вельможа Мельхиор, говорящий притчами, а препятствует – своенравная Юдифь Искариот, подтолкнувшая своего брата Иуду к предательству Иисуса.

После всеобъемлющих «Страстей Христовых» Мэла Гибсона замахиваться на экранизацию ключевых моментов Евангельской истории – дело почти безнадежное. Единственный продуктивный путь – показ событий Страстной недели глазами ее рядовых свидетелей, о которых в первоисточниках известно не так уж и много. Яркий пример – прошлогодняя «Мария Магдалина» с Руни Марой в главной роли.

По этому же пути пошли и создатели «Вараввы», которые обошлись в своем фильме с библейской историей подчеркнуто аккуратно. Сцены, связанные с судом над Христом и Распятием, основаны на Евангелиях, к тому же Спасителя нигде не показывают крупным планом. И вообще по отношению к главным героям фильма он проходит как бы по касательной, кардинально меняя их судьбу.

Взять того же Варавву… Если в Священном Писании он символизирует скорее путь революционного переустройства действительности, генетически чуждый духу Христова учения, то в фильме заглавный герой предстает в качестве альтер эго благоразумного разбойника Дисмаса, испытавшего нравственный переворот на Голгофе.

Очень интересно в фильме показан Иосиф Аримафейский – тайный ученик Иисуса Христа, пожертвовавший ему свою гробницу. В фильме этого иудейского старейшину играет неподражаемый Альберт Филозов, умерший вскоре после съемок. Любому актеру остается только мечтать о таком весомом завершении карьеры, приобщающем к Пасхе.

Премьера фильма целенаправленно приурочена к этому Празднику Праздников. Лента представляет собой экранизацию романа малоизвестной английской писательницы Марии Корелли, выходившего в русском переводе по личному указанию Николая II. Ее трактовка библейской истории тянет на вполне удачный миссионерский проект, укрепляющий в вере тех, кто делает на этом пути первые робкие шаги.

Кадр с сайта kino-teatr.ru

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Комментарии читателей
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24.04.2019, 18:10
Гость: Саше

"....может быть".Негоже "в суе"рассуждать о Христе,Вере ,Религии!Это все индивидуально.Тема о Сыне Божьем ,ноне забыта или извращена лицемерами и по мне правильно,что на эту тему появился фильм.Принимать или нет его, сугубо индивидуальное дело!Возьмите любое мнение о "зарождении жизни",Вселенной,..... и все "упирается"в "большой взрыв",а КТО или ЧТО его "подготовило" и "рвануло"........?Не "питомцы" же Ч.Дарвина слезшие с дерева !
24.04.2019, 17:39
Гость: Lom

Пытливый ум.
Советую новую хронологию. Открыть для себя. Есть сайт. Удачи.
24.04.2019, 17:07
Гость: xmyr

Александр,ты запутался бесконечно и фарисейски. В представлениях иудеев ждавших своего Мессию , царь ,спаситель должен был обладать огромной властью от Бога, громовым голосом, повелевать легионами , совершать чудеса. А не примирять агрессивных и беспомощных посредством креста.Эта разница в понимании каким должен быть Мессия и отделило христиан от иудеев ,создав основу для религии православие . А вы всё чудес хотите бесовское племя ....
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