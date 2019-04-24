Кинопремьера «Варавва»: последняя роль Альберта Филозова приобщила его к Пасхе

Историческая драма «Варавва» о Распятии Христа выйдет в прокат 25 апреля

Суд над Иисусом Христом. Понтий Пилат колеблется и надеется отпустить обвиняемого, который по факту не совершил ни одного преступления. Но прокуратор Иудеи испытывает сильный прессинг со стороны первосвященников, которые видят в Спасителе одновременно смутьяна и своего главного конкурента. Весьма кстати им подвернулся под руку вор и разбойник Варавва, которого толпа требует отпустить в преддверии праздника Пасхи.

Получив вожделенную свободу, Варавва не испытывает облегчения. Напротив, его начинают терзать муки совести, и он пытается разобраться, кем же был распятый Христос, вокруг которого разгорелся такой сыр-бор. В этом ему помогает загадочный вельможа Мельхиор, говорящий притчами, а препятствует – своенравная Юдифь Искариот, подтолкнувшая своего брата Иуду к предательству Иисуса.

После всеобъемлющих «Страстей Христовых» Мэла Гибсона замахиваться на экранизацию ключевых моментов Евангельской истории – дело почти безнадежное. Единственный продуктивный путь – показ событий Страстной недели глазами ее рядовых свидетелей, о которых в первоисточниках известно не так уж и много. Яркий пример – прошлогодняя «Мария Магдалина» с Руни Марой в главной роли.

По этому же пути пошли и создатели «Вараввы», которые обошлись в своем фильме с библейской историей подчеркнуто аккуратно. Сцены, связанные с судом над Христом и Распятием, основаны на Евангелиях, к тому же Спасителя нигде не показывают крупным планом. И вообще по отношению к главным героям фильма он проходит как бы по касательной, кардинально меняя их судьбу.

Взять того же Варавву… Если в Священном Писании он символизирует скорее путь революционного переустройства действительности, генетически чуждый духу Христова учения, то в фильме заглавный герой предстает в качестве альтер эго благоразумного разбойника Дисмаса, испытавшего нравственный переворот на Голгофе.

Очень интересно в фильме показан Иосиф Аримафейский – тайный ученик Иисуса Христа, пожертвовавший ему свою гробницу. В фильме этого иудейского старейшину играет неподражаемый Альберт Филозов, умерший вскоре после съемок. Любому актеру остается только мечтать о таком весомом завершении карьеры, приобщающем к Пасхе.

Премьера фильма целенаправленно приурочена к этому Празднику Праздников. Лента представляет собой экранизацию романа малоизвестной английской писательницы Марии Корелли, выходившего в русском переводе по личному указанию Николая II. Ее трактовка библейской истории тянет на вполне удачный миссионерский проект, укрепляющий в вере тех, кто делает на этом пути первые робкие шаги.

Кадр с сайта kino-teatr.ru