Фильм «Летят журавли» ко Дню Победы вновь выйдет в широкий прокат

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Новый выход в прокат легендарного фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» планируется в России ко Дню Победы.

Непосредственно 9 мая сеансы пройдут в кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино и Синема Парк». Показы состоятся в 27 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар и Ижевск.

Вход на сеансы будет платным. Полное расписание показов можно посмотреть на сайте «Кинопоиска».

Черно-белый фильм «Летят журавли» по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые» вышел в 1957 году. Он рассказывает историю молодой влюбленной пары, в жизнь которой вторгается война. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года.

В год начала проката в кинотеатрах СССР фильм посмотрело 28,3 млн зрителей (10-е место в прокате по итогам 1957 года).

