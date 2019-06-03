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Скончался исполнитель роли генерала в «Ширли-Мырли»

15:17 3.06.2019
Скончался актер Геннадий Матвеев
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Заслуженный артист РФ Геннадий Матвеев умер на 74-м году жизни.

Актер театра кино родился 24 мая 1946 года, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Окончил Щукинское театральное училище (курс А.И. Борисова). Играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театре п/р Е. Радомысленского, театре «Ангажемент», театре «Вернисаж», театре «Современная опера» п/р Алексея Рыбникова, театре «Игроки», в Центре им. Вс. Мейерхольда п/р Валерия Фокина и др.

В 80-е годы играл сказочных героев в детской передаче «Спокойной ночи, малыши». Писал стихи и песни, такие как «В снежной шапке сосна» и «Качаются сосны, березы…»

В творческой биографии актера более 80 фильмов, в т.ч. начальник ОСБ Миханошин «Товарищи полицейские», Шишкарев «Самара», полковник Жук «Человек-приманка», Монгол «Дельта», Бондарев «Последний мент» и другие. В культовом фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» он сыграл генерала.

В 1997 году дирекцией художественных программ «ЛАД» ВГТРК снят фильм «На опушке озябшей души» о творчестве Геннадия Матвеева (режиссер Владимир Куропаткин). Кроме того, артист писал стихи и песни.

О причине смерти Матвеева пока ничего не сообщается. Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00
  

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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