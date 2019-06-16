Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

17:09

Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, пишет "Интерфакс".

"Я буду выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательной округу. Документы будем подавать завтра", - заявил артист.

Андрей Соколов - актер и режиссер театра и кино, народный артист России. Снимался, в частности, в фильмах "Маленькая Вера", "Искусство жить в Одессе" и "Наш человек в Сан-Ремо".

Ранее о намерении баллотироваться от этого округа заявил и футболист Дмитрий Булыкин.

В 43-м округе документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, адвокат и безработный.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром 16 июня, объяснив его моральным давлением от соперников и их сторонников.

В Мосгоризбиркоме в пятницу сообщили "Интерфаксу", что за первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, по данным на вечер 13 июня, кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись 155 человек.