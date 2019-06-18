В Москве избит глава Фонда кино Вячеслав Тельнов

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Вячеслава Тельнова, заступившего относительно недавно на должность исполнительного директора Фонда кино, избили неизвестные около его дома.

Продюсер уверен, что избивали его отнюдь не с целью ограбления Пострадавший сообщил ТАСС, что «нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись». В ближайшее время он напишет заявление в полицию по факту нападения.

Ранее Тельнов был главой киностудии «Ленфильм» и профильного департамента министерства культуры, а осенью прошлого года он стал исполнительным директором Фонда кино. Организация является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов.

