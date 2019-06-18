Екатерина Климова разводится с актером Гелой Месхи

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Актриса Екатерина Климова подала на развод с третьим мужем – актером Гелой Месхи.

Слухи у возникшей в артистической семье размолвке циркулировали давно, однако пара их не подтверждала. «Иск о расторжении отношений поступил 27 мая, — рассказали «СтарХиту» в Хамовническом суде столицы. — 10 июня была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена».

У Месхи и Климовой есть общая дочь Изабелла. Также актриса воспитывает еще троих детей — 17-летнюю Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова и сыновей — 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от второго супруга, актера Игоря Петренко.

Екатерина на съемках фильма «Волчье солнце» познакомилась с Месхи. Слухи о непростом характере Гелы ходят давно — мол, тот закатывает скандалы по поводу и без, плюс зарабатывает гораздо меньше звездной жены. Однако в последнее время актер все чаще стал появляться в звездных ролях (Петручик в «Спасти Ленинград», Георгий в «Миллиарде», ополченец Анатолий в «Донбассе. Окраина»), поэтому все это – досужие вымыслы.

Гела уверял, что единственной проблемой у них были разные графики работы. Они снимались сразу в нескольких фильмах, успевая при этом играть и на сценах театров. Месхи признавался, что жена поражает его своей мудростью и пониманием.

«Творческая семья — это всегда интересно, можно обсуждать, спорить, советоваться. Единственная большая проблема — актерские графики, но мы стараемся находить лазейки. Так, недавно жена улетела в Вильнюс со спектаклем, а на следующий день у нее день рождения. Я никому не сказал, приехал в гостиницу, приготовил цветы и подарки», — рассказал актер.

