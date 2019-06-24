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Исполнитель роли «Овода» Андрей Харитонов скончался за два дня до юбилея

17:00 24.06.2019
Исполнитель роли «Овода» Андрей Харитонов скончался за два дня до юбилея
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Советский и российский актер Андрей Харитонов скончался 23 июня на 60-м году жизни.

До своего юбилея артист не дожил всего двух дней. Причиной смерти Харитонова стал рак желудка.

Актер известен ролью Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко. Также он сыграл в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).

В середине января этого года артист перенес уже шестую по счету операцию, сообщает Телепрограмма.

Похороны Андрея Харитонова состоятся в Киеве, дата церемонии прощания пока неизвестна.
 

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