Исполнитель роли «Овода» Андрей Харитонов скончался за два дня до юбилея
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Советский и российский актер Андрей Харитонов скончался 23 июня на 60-м году жизни.
До своего юбилея артист не дожил всего двух дней. Причиной смерти Харитонова стал рак желудка.
Актер известен ролью Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко. Также он сыграл в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).
В середине января этого года артист перенес уже шестую по счету операцию, сообщает Телепрограмма.
Похороны Андрея Харитонова состоятся в Киеве, дата церемонии прощания пока неизвестна.