Фильм «Брат-3» начнут снимать через месяц в Красногорске

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Съемки одиозного фильма «Брат-3» стартуют в подмосковном Красногорске в конце июля.

Запуститься проекту помогло финансирование, которое покроет часть расходов на производство ленты. «Наконец-то за счет средств, полученных от первых интеграций брендов в фильм, появилась возможность перейти от слов к реальному делу. Съемки начнутся в конце июля», — отметил Стас Барецкий в интервью ФАН.

По его словам, в настоящее время идет процесс подготовки к съемкам. В день их начала будет проведена специальная пресс-конференция. «В отличие от «Брата-1» и «Брата-2» это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Свое участие в съемке подтвердили звезды шоу-бизнеса. В значительной части фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актерский состав», — сказал Барецкий.

Сюжет фильма повествует о младшем брате Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу «Дом-2». Также картина расскажет о судьбе женщины-киллера, которая убивает звезд шоу-бизнеса. «Не обойдется картина без образа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой», — сообщил Барецкий, который, кстати, сыграет старшего брата.

Отметим, изначально планировалось, что в съемках картины примет участие бывший боец Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан». Он был ранее судим за ограбления салонов сотовой связи. Дацик бежал из РФ, а после был выдан Финляндией.

