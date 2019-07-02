Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России

17:50

Вахтанг Кикабидзе выразил солидарность со своей соотечественницей – певицей Нино Катамадзе, отказавшейся от выступлений в России.

Грузинский актер и певец известен своим последователем неприятием российских политических шагов, начиная с конфликта в Осетии в 2008 году. «Я выражаю полную поддержку ее решению», — заявил РИА Новости артист, который не приезжал в Россию 11 лет. В июне 2018-го Кикабидзе говорил, что приедет, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.

Нино Катамадзе накануне сообщила в своем блоге, что больше не собирается выступать в России. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. «Я говорила об этом на этом концерте, хочу вам тоже сказать», — написала певица. Позже она удалила этот пост.

При этом, как выяснилось, в концертном графике Нино Катамадзе запланировано выступление в Москве в марте 2020 года, хотя ранее она сообщила, что больше в Россию 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall. На него до сих пор продаются билеты

