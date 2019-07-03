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Минкульт оценил кинофикацию регионов для эффективного расходования госденег

12:08 3.07.2019
Минкульт оценил кинофикацию регионов для эффективного расходования госденег
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Рейтинг кинофикации регионов составило министерство культуры РФ.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что этот проект понадобилось реализовать для более эффективного распределения государственных денег, сообщает Интерфакс. С этой целью было проведено и совещание, посвященное эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства в субъектах России.

По замыслу министра, рейтинг будут выстраивать по трем показателям:
– общая посещаемость;
– выручка;
– процент показов отечественных фильмов.

Губернатор региона с одним из худших мест получит докладную с перечнем нарушений. Субъекты, не исправившие нарушения, больше не смогут участвовать в программе кинофикации. Мединский призвал губернаторов искать частных операторов или ответственных управленцев и активнее обращаться в Фонд кино и Министерство культуры за консультациями.

С 2015 по 2018 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой министерством культуры РФ, открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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