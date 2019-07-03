Минкульт оценил кинофикацию регионов для эффективного расходования госденег
Рейтинг кинофикации регионов составило министерство культуры РФ.
Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что этот проект понадобилось реализовать для более эффективного распределения государственных денег, сообщает Интерфакс. С этой целью было проведено и совещание, посвященное эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства в субъектах России.
По замыслу министра, рейтинг будут выстраивать по трем показателям:
– общая посещаемость;
– выручка;
– процент показов отечественных фильмов.
Губернатор региона с одним из худших мест получит докладную с перечнем нарушений. Субъекты, не исправившие нарушения, больше не смогут участвовать в программе кинофикации. Мединский призвал губернаторов искать частных операторов или ответственных управленцев и активнее обращаться в Фонд кино и Министерство культуры за консультациями.
С 2015 по 2018 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой министерством культуры РФ, открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов.