Компания «Дисней» запретила изображать Человека-паука на могиле ребенка

12:46

Кинокомпания The Walt Disney Co. не разрешила папе умершего 4-летнего мальчика поместить на памятник на его могиле изображение Человека-паука.

Уроженец Великобритании Олли Джонс не смог излечиться от одной из форм лейкодистрофии — редкого генетического заболевания, сообщает Lenta.Ru. Его любимым персонажеи был Человек-паук из комиксов Marvel — его отец Ллойд Джонс даже возил его в Диснейленд, чтобы он смог встретиться с любимым супергероем.

После кончины сына, Джонс, отец шестерых детей, организовал ему тематические похороны — с красными и синими воздушными шарами, в цвет костюма Человека-паука. Он запросил у компании Disney, которая владеет правами на образ персонажа, разрешение на то, чтобы изобразить его на могильном памятнике сына — но получил отказ.

Представители компании «Дисней» мотивировали такое решение тем, что хочет сохранить «невинность и магию» своих персонажей — изображать их на любых похоронных принадлежностях запрещал сам основатель компании Уолт Дисней.

Тем не менее, безутешный отец считает, что причина отказа — денежные риски. По его мнению, компания зачем-то пытается дистанцироваться от темы смерти. «Я вообще не понимаю этого — ведь персонажи в их фильмах все время умирают», — недоумевает он.

Фильм «Человек-паук. Вдали от дома» возглавил российский прокат по итогам минувших выходных. Рецензию на него читайте на портале KM.RU в ближайшие дни.

