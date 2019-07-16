В автомобиль Екатерины Стриженовой врезался грузовик

12:38

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова угодила в ДТП с участием грузовика.

Подробности аварии поведала сама актриса в Инстаграме. Стреженнива дремала на заднем сиденье автомобиля, ее вез личный водитель. Все случилось в четыре часа утра. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — призналась Стриженова.

Актриса уточнила, что в результате аварии никто не пострадал: «Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди».

51-летняя Стриженова снялась в таких фильмах, как «Я не я», «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Американский дедушка» и «Снайпер», а также в сериалах «У каждого своя война», «Свой человек» и «Другая жизнь».

