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В автомобиль Екатерины Стриженовой врезался грузовик

12:38 16.07.2019
Стриженова попала в аварию
Екатерина Стриженова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова угодила в ДТП с участием грузовика.

Подробности аварии поведала сама актриса в Инстаграме. Стреженнива дремала на заднем сиденье автомобиля, ее вез личный водитель. Все случилось в четыре часа утра. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — призналась Стриженова.

Актриса уточнила, что в результате аварии никто не пострадал: «Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди».

51-летняя Стриженова снялась в таких фильмах, как «Я не я», «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Американский дедушка» и «Снайпер», а также в сериалах «У каждого своя война», «Свой человек» и «Другая жизнь».
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 16:44
Гость: Юльке

Например в аэропорт или со свадьбы, день рождения. Мозгов не хватает докумекать?
16.07.2019, 15:15
Гость: Юляша

ОТКУДА (или куда) можно ехать и спать в 4 утра даме в годах ???
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