В автомобиль Екатерины Стриженовой врезался грузовик
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова угодила в ДТП с участием грузовика.
Подробности аварии поведала сама актриса в Инстаграме. Стреженнива дремала на заднем сиденье автомобиля, ее вез личный водитель. Все случилось в четыре часа утра. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — призналась Стриженова.
Актриса уточнила, что в результате аварии никто не пострадал: «Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди».
51-летняя Стриженова снялась в таких фильмах, как «Я не я», «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Американский дедушка» и «Снайпер», а также в сериалах «У каждого своя война», «Свой человек» и «Другая жизнь».