Мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье» получил Гран-при детского фестиваля «Орленок»

Вот и завершился Всероссийский фестиваль визуальных искусств, который 23 –й раз проходил во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае

Фестиваль «Орленок»

Здесь, в атмосфере дружбы и творчества, в сотрудничестве детей и взрослых, мы смогли увидеть и оценить работы, созданные за последние годы в сфере визуальных искусств для подростков и детей. На Фестивале проходили творческие встречи и мастер-классы с актерами, режиссерами и другими людьми творческих профессий.

Гостями ребят стали Юлия Рутберг, Наталья Бондарчук. Мария Порошина с дочками Глашей и Груней, Ольга Кабо с сыном Витей, Наталья Громушкина с дочкой Илианой и сыном Гордеем, Алена Яковлева, Сергей Шустицкий, Светлана Тома, Ирина Лачина, Наталья Хорохорина, Валерий Яременко с сыновьями, Олег Марусев, Тамара Глоба, Татьяна Абрамова с сыном Сашей, Юрий Беляев, Юлия Беретта, Мария Казакова, Иван Замотаев и многие другие.

В одной из таких встреч с «орлятами» встречались дети - актеры, которые уже успели сняться во многих фильмах и сериалах. На фестиваль они приехали представлять кинофильмы, в которых снялись. Марта Тимофеева сыграла главную роль в фильме режиссера. Александра Галибина «Сестренка». Илья Рязанов представил фильм Михаила Расходникова «Временные трудности», Клим Бердинский- фильм Евгения Басова «Босиком по небу».

Юлия Рутберг

Актеры и режиссеры не только смотрели фильмы и участвовали в масте- классах, но еще и посетили Аквапарк, где веселились вместе с детьми на пенной дискотеке, побывали в местном Дельфинарии, где можно было потрогать дельфинов, поплавать и сфотографироваться рядом с этими добрыми животными. А по вечерам взрослые участники фестиваля собирались у бассейна Спа-отеля «Аквамарин» и устраивали тематические вечеринки. То белый вечер романсов, то дискотеку 80-х, то интеллектуальную игру «Где логика», то цыганскую вечеринку, то пивную.

Основным условием было соблюдать дресс-код и заранее подготовить номер – танец или песню. Главной цыганкой на празднике «ромал» была, конечно, Рада из фильма «Табор уходит в небо» Светлана Тома. Самой комичной оказалась Юлия Рутберг, которая придумала для себя образ цыганки Чурчхелы. В качестве сережек на ушах у нее висели настоящие гроздья сладкого лакомства из орехов и виноградного сока.

Светлана Тома

А еще на сцену вызвали Тамару Глобу, и попросили ее погадать всем гостям фестиваля. Астролог шутливо попросила для начала «позолотить ей ручку», а потом уж рассказала ,что в ближайшее время ждет все 12 знаков Зодиака. Кстати, на Церемонии Открытия фестиваля Тамара Глоба дебютировала в качестве певицы, чем очень порадовала своих и без того многочисленных поклонников. А пела она «Гимн Незнайки и его друзей».

Впервые на фестивале в Орленке побывал певец и телеведущий Родион Газманов. Творческая встреча с детьми затянулась дольше запланированного, Родион и пел, и отвечал на многочисленные вопросы. Газманов так покорил детскую аудиторию, что орлята просто не хотели расходиться. Беседа оказалась очень теплой , искренней и непринужденной.

Одним из творческих потрясений для гостей Орленка стал уникальный авторский спектакль Елизаветы Арзамасовой «ЧП». Моноспектакль под интригующим названием «Через постель» на самом деле пронзительная исповедь, которая потрясает своей неподдельной искренностью, затрагивая самые тонкие струны души. Лиза не играет! Она проживает жизнь на сцене, делась со зрителем самым сокровенным.

Ирина Лачина и Лиза Арзамазова

Вместе с ней мы смотрим сны, вспоминаем победы и неудачи, смеемся и плачем, удивляемся и радуемся. Лиза вызывала на сцену людей из зала и мастерски импровизировала. В самый неожиданный момент на сцене появился друг Лизы Родион Газманов и внес в спектакль еще одну трогательную нотку.

Самыми романтичной парой фестиваля стали актеры Мария Козакова и Иван Замотаев. Во время выступления на сцене они смотрели друг на друга такими влюбленными глазами, что было понятно - это настоящая любовь!

XXIII фестиваль визуальных искусств был посвящен памяти Станислава Сергеевича Говорухина, который много лет возглавлял Попечительский совет фестиваля, приезжал к ребятам, проводил мастер-классы. При его поддержке состоялся фильм продюсера и режиссера Тамары Цоцория « Со дна вершины», который в этом году получил Гран-при на нашем фестивале. С большим успехом прошла ретроспектива фильмов великого режиссера и выставка «Воспоминание».

В рамках фестиваля были вручены специальные призы премии За доброту в искусстве «На Благо Мира». Награду получили: Екатерина Лаврентьева за исполнение детской роли в фильме «Времена детства» режиссер Андрей Ким, режиссер Владимир Потапов фильм «Крик тишины», режиссер Александр Галибин фильм «Сестренка», режиссеры Елена Ермолина и Евгений Тишкин анимационный фильм «Гульназек – победитель дивов», режиссер Руслан Юлтаев фильм «Внеклассный урок».

Родион Газманов

Вот как оценило детское жюри номинаций кинофестиваля предоставленные им на суд работы:

- Номинация «Кинематограф»: Звание Гран-При присуждается фильму «Со дна вершины» продюсер Тамара Цоцория,

- В номинации «Лучшая детская роль» жюри решило отметить - все детские роли. На сцену для награждений вышли Марта Тимофеева, Илья Рязанов, Клим Бердинский, Малика Лапшина, Алина Саргина, Марк Витебский. Председатели детского жюри актриса театра и кино Ирина Лачина, актриса, режиссёр Ольга Дунаева.

- Номинация «Полнометражная анимация»: Звание Гран-при присуждается мультфильму «Снежная Королева: Зазеркалье». Председатели детского жюри художник-мультипликатор Наталья Орлова, кинорежиссёр, продюсер Тенгиз Семёнов:

- Номинация «Короткометражная анимация»: Звание Гран-При присуждается короткометражному анимационному фильму «Так быстро» продюсер: Николай Маковский; режиссер: Ольга Каренгина. Председатели детского жюри киновед, сценарист и режиссёр Сергей Капков, актриса Александрия Лаптева.

- Номинация «Режиссеры 21 века»: Звание Гран-при присуждается фильму «Босиком по небу», режиссёр Евгения Басова. Председатель детского жюри продюсер Наталья Иванова

Фестиваль визуальных искусств в «Орленке» - это особенный праздник, завоевавший любовь и признание всех, кому хоть раз в жизни посчастливилось стать его участником.

Надеемся на встречу в следующем году, в котором ВДЦ «Орленок» будет отмечать 60-летие.

Фото Наталья Бантле