«Материнский инстинкт»: у людей собачья преданность к горю

Психологический триллер «Материнский инстинкт» вышел в российский прокат 25 июля

Две подруги Селин и Элиз идут по жизни рука об руку, имея по респектабельному мужу и по чудесному мальчику-младшекласснику. Мало того, обе семьи живут по соседству в роскошном особняке. Идиллия длится ровно до тех пор, пока у Селин при достаточно нелепых обстоятельствах не гибнет ребенок.

С этого момента жизнь обитателей дома начинает идти под откос. Супруг Селин от тоски по ребенку люто запивает. Сама она винит во всем подругу. Элиз не только мучается комплексом вины, но и с ужасом начинает замечать в поведении соседки маниакальные нюансы. Муж Элиз в ответ на ее подозрения начинает подозревать жену в эмоциональной неуравновешенности и хладнокровно советует ей обратиться к специалисту.

За столь деликатную тему, которая лежит в основе фабулы «Материнского инстинкта», рискнет взяться далеко не каждый большой художник. Ведь мать, потерявшую своего ребенка, не вправе никто ни поучать, ни обвинять, ни тем более обличать. Самое мудрое, что можно сделать в этой ситуации, как написал протоирей Андрей Ткачев, это представить утрату малоприятным, но экзистенциально необходимым путешествием, из которого в любом случае вернешься духовно обогащенным.

В «Материнском инстинкте» об этом задумываются меньше всего. Недаром действие фильма разворачивается в 60-е годы – самые лощеные и эгоистичные времена, когда люди превыше всего ставили комфорт и материальное благополучие. Машины-жучки, точеные блондинки с лентами в волосах, винтажные рок-н-роллы – гораздо проще наслаждаться этими благами и отправить небезосновательно тревожащуюся жену к семейному психиатру, нежели прислушаться к ее опасениям и принять меры.

Обратная сторона эгоцентризма – чрезмерная зацикленность на собственных переживаниях. Если ты, оставаясь наедине со своим горем, подстегиваемый материнским инстинктом, обладаешь еще и прагматизмом, то тебе под силу любые злодеяния. А твои соперники ничего тебе не противопоставят, ведь объявленную им войну они автоматически воспринимают как сценарий очередного телешоу.

Кадры из фильма «Материнский инстинкт» с сайта kinopoisk.ru