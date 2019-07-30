Медики оценивают состояние Инны Чуриковой как тяжелое

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Состояние Народной артистка СССР Инны Чуриковой оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

По словам врачей, актриса продолжает находиться в отделении острых эндотоксикозов, куда была переведена из реаанимации 19 июля.

Инна Чурикова была госпитализирована 18 июля после того, как упала во время спектакля "Старая дева" на сцене московского театра "Русская песня". Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер отмечал, что Чурикова отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет. Супруг актрисы Глеб Панфилов выразил надежду, что в ближайшие дни ее выпишут и она вернется домой.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С Захаровым она более 45 лет работает в "Ленкоме".