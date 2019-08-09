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Квентин Тарантино оказался фанатом Тимура Бекмамбетова

12:48 9.08.2019
Квентин Тарантино оказался фанатом Тимура Бекмамбетова
Квентин Тарантино. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Отвечая на вопрос о своих любимых российских режиссерах, он выделил Тимура Бекмамбетова и Сергея Эйзенштейна. « Боюсь, что единственный нынешний российский постановщик, которого я смогу сейчас назвать, — это Тимур (Бекмамбетов. — Прим. ред.), - сообщает РИА Новости. - Обожаю его «Ночной дозор», мне кажется, это фантастическая картина. Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например «Гладиатрикс» (The Arena в английской версии. — Прим. ред.), она тоже потрясающая. Мне нравятся все российские актеры, которых он подобрал. Так что я большой фанат первых фильмов Тимура.

Что касается других режиссеров... Буду скучным, но назову Эйзенштейна. Да ладно вам, нельзя не любить его работы! Его «Александр Невский» — просто нереальный! Одна только сцена битвы на замерзшем озере шедевральная».
 

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