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ЦБ выпустит монеты в честь юбилея мультфильма «Бременские музыканты»

12:09 12.08.2019

Банк России анонсировал выпуск памятных монет в честь 50-летию мультфильма "Бременские музыканты". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.


Фото с сайта cbr.ru

Монеты войдут в серию "Российская (советская) мультипликация". Это будут серебряные монеты номиналом три рубля и монеты номиналом 25 рублей из недрагоценного металла. 

На реверсе монет изображена сцена из мультфильма - все герои, поющие заглавную песню, на части монет это изображение выполнено в цвете.


Фото с сайта cbr.ru

Серебряные монеты номиналом три рубля будут выпущены тиражом 3 тысячи штук. На них есть обозначение серебра по периодической системе Менделеева ("Ag 925"), на обороте - цветное изображение Бременских музыкантов и принцессы.

25-рублевые монеты с нецветным изображением героев фильма выпустят тиражом 450 тысяч штук, тираж специального исполнения, с цветным изображением составит 50 тысяч штук.

В свою очередь в Союзмультфильме выразили недоумение по поводу выпуска данной монеты. По словам председателя совета директоров компании Юлианы Слащевой, Центробанк не согласовывал с ними права на использование изображений популярного советского мультфильма.

«Это уже не в первый раз происходит. В прошлый раз тоже были монеты “Ну, погоди!”, которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать. Я переговорю с ними ещё раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей студии у нас», - цитирует слова Слащевой "Говорит Москва".

Первая часть мультфильма "Бременские музыканты" была выпущена Союзмультфильмом в 1969 году.

Темы: Мультфильм, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 15:40
Гость: Ray Bloom

У ЦБ с башкой всё в порядке?
12.08.2019, 12:49
Гость: Работники

ножа и топора, романтики с большой дороги.
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