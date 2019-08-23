Скончался актер из фильмов «Жизнь Клипа Самгина» и «Исаев» Виктор Власов

14:23

Актер Виктор Власов скончался 22 августа на 66-м году жизни.

Заслуженный артист России 40 лет работал на сцене Московского академического театра им. Маяковского, на сайте которого и сообщается о его кончине.

Виктор Власов окончил ГИТИС, после чего поступил в Театр им. Вл. Маяковского. Он участвовал в постановках «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и многих других. Актер также снимался в кино: он принял участие в проектах «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черемушки» и др.

Прощание с артистом пройдет 24 августа. В 11:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), в 12:00 будет проведена гражданская панихида в Театре Маяковского, после чего в 14:00 актера кремируют на Хованском кладбище.

