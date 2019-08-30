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Обнародован актерский состав биографического фильма о Мэрилин Монро

16:43 30.08.2019
Обнародован актерский состав биографического фильма о Мэрилин Монро
Мэрилин Монро в фильме «Неприкаянные». Фото с сайта kino-teatr.ru

Компания Netflix завершила подбор актерского состава для фильма «Блондинка» о жизни и творчестве Мэрилин Монро

В ближайшее время должны начаться съемки в Лос-Анджелесе. Параллельно стало известно, что главную роль в картине сыграет Ана де Армас, сообщает РИА Новости. Помимо нее в картине буду сниматься Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон и другие актеры.

Режиссер и сценарист проекта – Эндрю Доминик. В основе сюжета роман Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро. Фильм представит вымышленный портрет модели, актрисы и певицы в период с 50-х до 60-х годов.
 

Темы: Кинокомпании, Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Музыка и шоу-бизнес
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