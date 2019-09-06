Мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в Великобритании

13:18

Прокат отечественного мультфильма «Маша и Медведь» стартует в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.

С 20 сентября полнометражный релиз сериала «Маша и Медведь» выйдет в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор управляющей этим брендом Animaccord Group Алексей Меркулов. Показом мультика озаботится киносеть Vue Entertainment, прокат будет длиться как минимум четыре недели в 89 кинотеатрах.

Релиз включает уже вышедшие серии и часть третьего сезона мультсериала, которая будет показана впервые. Дистрибутором выступит британская Generation Media. Господин Меркулов не уточняет, какую долю от сборов она получит, но поясняет, что целом в Великобритании она варьируется в пределах 5–25%.

Это не первый опыт проката «Маши и Медведя» за рубежом: в 2015 году Warner Bros. выпустила набор серий в Италии на 550 экранах. С 23 декабря 2015-го по 10 января 2016 года кассовый сбор составил €4,34 млн, говорит Алексей Меркулов. Также Animaccord сотрудничала с Pathe Live Kids по кинорелизу во Франции и Нидерландах в январе 2017 года и выпускала мультфильм в кино на Ближнем Востоке и в Бразилии.

