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Мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в Великобритании

13:18 6.09.2019
Мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в Великобритании
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Прокат отечественного мультфильма «Маша и Медведь» стартует в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.

С 20 сентября полнометражный релиз сериала «Маша и Медведь» выйдет в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор управляющей этим брендом Animaccord Group Алексей Меркулов. Показом мультика озаботится киносеть Vue Entertainment, прокат будет длиться как минимум четыре недели в 89 кинотеатрах.

Релиз включает уже вышедшие серии и часть третьего сезона мультсериала, которая будет показана впервые. Дистрибутором выступит британская Generation Media. Господин Меркулов не уточняет, какую долю от сборов она получит, но поясняет, что целом в Великобритании она варьируется в пределах 5–25%.

Это не первый опыт проката «Маши и Медведя» за рубежом: в 2015 году Warner Bros. выпустила набор серий в Италии на 550 экранах. С 23 декабря 2015-го по 10 января 2016 года кассовый сбор составил €4,34 млн, говорит Алексей Меркулов. Также Animaccord сотрудничала с Pathe Live Kids по кинорелизу во Франции и Нидерландах в январе 2017 года и выпускала мультфильм в кино на Ближнем Востоке и в Бразилии.
 

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 16:01
Гость: Олег

В мультфильмах, неважно каких, детских или милитаристских, мы уже становимся впереди планеты всей. И это определенно радует. Ведь вот он наяву, обещанный шефом прорыв.
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