Путин велел Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны»
Глава РФ Владимир Путин решил поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны».
Инициатором акции стал известный актер и продюсер Сергей Жигунов. «Я с Владимиром Ростиславовичем Мединским обязательно переговорю, это очень хорошее начинание, поговорю буквально в ближайшие пару дней», - сказал ТАСС российский президент.
На встрече с представителями общественности Дальнего Востока к Путину обратился актер Сергей Жигунов, возглавляющий фестиваль «Утро родины», который проходит на Сахалине. Он рассказал об акции «Великое кино великой страны», которая доказала, что советские фильмы о Великой Отечественной войне горячо любимы в России. По мнению Жигунова, такая акция должна стать всероссийской и ежегодной.
В ответ Путин поблагодарил артиста за проделанную работу.