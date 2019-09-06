Путин велел Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны»

16:08

Глава РФ Владимир Путин решил поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны».

Инициатором акции стал известный актер и продюсер Сергей Жигунов. «Я с Владимиром Ростиславовичем Мединским обязательно переговорю, это очень хорошее начинание, поговорю буквально в ближайшие пару дней», - сказал ТАСС российский президент.

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока к Путину обратился актер Сергей Жигунов, возглавляющий фестиваль «Утро родины», который проходит на Сахалине. Он рассказал об акции «Великое кино великой страны», которая доказала, что советские фильмы о Великой Отечественной войне горячо любимы в России. По мнению Жигунова, такая акция должна стать всероссийской и ежегодной.

В ответ Путин поблагодарил артиста за проделанную работу.

