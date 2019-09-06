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Путин велел Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны»

16:08 6.09.2019
Великое кино великой страны
© KM.RU, Алексей Белкин

Глава РФ Владимир Путин решил поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию «Великое кино великой страны».

Инициатором акции стал известный актер и продюсер Сергей Жигунов. «Я с Владимиром Ростиславовичем Мединским обязательно переговорю, это очень хорошее начинание, поговорю буквально в ближайшие пару дней», - сказал ТАСС российский президент.

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока к Путину обратился актер Сергей Жигунов, возглавляющий фестиваль «Утро родины», который проходит на Сахалине. Он рассказал об акции «Великое кино великой страны», которая доказала, что советские фильмы о Великой Отечественной войне горячо любимы в России. По мнению Жигунова, такая акция должна стать всероссийской и ежегодной.

В ответ Путин поблагодарил артиста за проделанную работу.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 19:41
Гость: майк

он не царь, раб конституции
06.09.2019, 18:54
Гость: иван

страна на территрии которой есть республика из которой изгнано русское население с десятками тысяч убитых брошенными домами и квартирами и республика стала мононациональной и независимой от РФии не может быть пеликоой а республика -Чечня кже русские и казаки начинают покидать и Ставропольский край из за засилья кавказцев великая РФия одно недоразумение где каждый регион ведет свою хитрую игру и никаких скреп нет кбивают мимо идут не помогут пьянство отьем детей из семей молодежная среда в плену наркоты раннего секса в общем полный маразм всего не перечислишь от такого *величия * волосы дыбом
06.09.2019, 18:39
Гость: Путин велел

"Царь влел своим боярам,
Времени не тратя даром..." (с)
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