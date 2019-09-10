Федор Бондарчук попросил Владимира Путина помочь «Ленфильму» деньгами

17:51

Глава РФ Владимир Путин получил от режиссера и продюсера Федора Бондарчука обращение с просьбой помочь кинокомпании «Ленфильм» погасить долг.

Президент в середине августа дал ведомствам поручение проработать этот вопрос, сообщил «Интерфаксу» источник, знающий ситуацию не понаслышке. Режиссер Бондарчук, стоящий во главе совета директоров «Ленфильма», попросил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ.

Распоряжение о предоставлении кредита «Ленфильму» от ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года. В декабре 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ достигли соглашения о досрочном погашении кредита. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге. Однако по состоянию на середину апреля 2018 года изменений в этом вопросе произошло. Об этом говорил глава Минкультуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства.

