СМИ сообщили о тяжелом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк

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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Как пишут столичные СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash, из-за крайне тяжелого состояния артистки, любое хирургическое вмешательство оценивается как чрезвычайно опасное, медики планируют провести консилиум на котором обсудят возможность операции.

В свою очередь журнал Super со ссылкой на свои источники пишет, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По данным издания, опухоль неоперабельна и болезнь находится на одной из последних стадий. Издание отмечает, что диагноз актрисе был поставлен после рождения дочери Милы в 2018 году. Девочка была рождена в результате проведения процедуры ЭКО. Super напоминает, что при таких же обстоятельствах, онкология была обнаружена у Жанны Фриске и Анастасии Хабенской.

Telegram-канал Mash сообщает, что актриса была госпитализирована еще две недели назад, после возвращения из Польши, где проходила терапию, которая не дала положительных результатов. В реанимацию Заворотнюк была переведена из-за резкого ухудшения состояия.

В свою очередь РБК сообщает, что директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова отказалась от комментариев. Концертный директор актрисы Стас Христов сообщил РБК, что «пока ничего не знает» о ее состоянии.

"Я не знаю, откуда они это берут. Может, придумали, может, не придумали. Но, послушайте, я не могу их комментировать. У меня телефон обрывается. Я не знаю. Давайте я дождусь от Насти какого-то ответа, и все скажу всем. Она со мной на связи, только, если честно, телефон выключила. Я не могу реагировать на все издания. Дайте мне с артисткой поговорить", - заявил Христов изданию Телепрограмма.

Агентству Интерфакс Христов назвал сообщения о госпитализации артистки "бредом". "Анастасия мне прислала сообщение в ответ на мое сообщение с публикацией о своей госпитализации: "Бред. Отстать"" - цитирует Христова агентство.

Первые сообщения о возможном заболевании 48-летней Заворотнюк опубликовал в августе журнал StarHit.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993-м окончила Школу-студию МХАТ и стала работать в театре-студии Олега Табакова. Известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь. В семье также двое взрослых детей — Анна и Майкл, которых актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.