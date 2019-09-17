Артисты массово поддержали актера, осужденного за травму росгвардейца

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Отечественные артисты и иные деятели культуры устроили в интернете масштабную акцию в поддержку актера Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года по обвинению в травме плеча росгвардейца на митинге.

Участники флешмоба записывают в социальных сетях обращения в поддержку актера со словами «Я/Мы Павел Устинов», сообщает «Коммерсантъ». В частности, 16 сентября, финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре «На Страстном», Другом театре и «Сатириконе» закончились словами в поддержку Устинова.

«Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!» — обратился к своим коллегам режиссер МХТ им. А. П. Чехова Александр Молочников.

«Давайте не будем мертвыми душами, давайте не будем молчать об этом, давайте поддержим Павла Устинова»,— сказали со сцены представители театральной школы Константина Райкина. Павел Устинов — выпускник Высшей школы сценических искусств по классу Райкина. Сам режиссер готов выступить поручителем своего ученика.

Ряд артистов поддержал организованный актером Александром Палем флешмоб в поддержку Устинова. Среди выступивших в защиту молодого человека — Елена Коренева, Игорь Верник, Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Константин Райкин, Евгений Стычкин, Артур Смолянинов, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Карина Разумовская, Юлия Пересильд, Никита Кукушкин, Анна Чиповская, Александр Петров, Павел Табаков, Ирина Горбачева, Дарья Мороз, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев, Павел Артемьев и другие.

Ранее против уголовного преследования Павла Устинова высказались режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Актер свою вину не признал. Судья Алексей Криворучко, выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты и отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста, а был задержан по ошибке.