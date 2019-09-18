Все «Звездные войны» покажут за сутки на ВДНХ

13:53

Специальный показ фильмов франшизы «Звёздные войны» в режиме нон-стоп будет проведен в Москве.

Марафон пройдет под эгидой «Европы плюс» в центре «Космонавтика и авиация» в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос» на ВДНХ 21 сентября 2019 года. Зарегистрироваться на показ смогут только сто человек, показ продлится сутки.

Интерьер центра будет состоять из деталей и элементаов вселенной «Звёздных войн», а десять самых преданных поклонников саги, которые посмотрят все восемь эпизодов подряд, получат пригласительные билеты на московскую премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

