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Все «Звездные войны» покажут за сутки на ВДНХ

13:53 18.09.2019
Все «Звездные войны» покажут за сутки на ВДНХ
«Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов». Фото с сайта kinopoisk.ru

Специальный показ фильмов франшизы «Звёздные войны» в режиме нон-стоп будет проведен в Москве.

Марафон пройдет под эгидой «Европы плюс» в центре «Космонавтика и авиация» в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос» на ВДНХ 21 сентября 2019 года. Зарегистрироваться на показ смогут только сто человек, показ продлится сутки.

Интерьер центра будет состоять из деталей и элементаов вселенной «Звёздных войн», а десять самых преданных поклонников саги, которые посмотрят все восемь эпизодов подряд, получат пригласительные билеты на московскую премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
 

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