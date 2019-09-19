Александр Котт и Анна Цуканова-Котт официально оформили свои отношения

17:09

Режиссер Александр Котт и актриса Анна Цуканова-Котт официально зарегистрировали свои давние отношения 19 сентября 2019 года.

Радостной вестью поделилась в своем Инстаграме сама артистка. «Я только что вышла замуж. Кажется...» – написала она под собственным портретом в фате.

Через пару часов артистка опубликовала видеоролик из ЗАГСа, где запечатлён процесс проставления росписей в соответствующем бланке. На церемонии присутствовали родственники пары и их близкий друг, солист группы «УмаТурман» Владимир Кристовский.

Анна и Александр познакомились в 1997 году, когда будущей актрисе было всего семь лет. Их роман начался в 2005-м; в 2008-м на свет появился их сын Михаил, а в 2018-м – дочь Лея.

