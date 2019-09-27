МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за передачи Андрея Малахова

17:04

МИД Киргизии вызвал российского советника-посланника из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Поводом для этого послужили слова телеведущего, которые в Бишкеке расценили как некорректные высказывания относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, сообщает RT. В ходе программы обсуждалось ДТП с участием таксиста Исламбека Акбарова, который столкнулся с мотоциклистом — сыном миллиардера Александром Маруговым. Впоследствии мотоциклист скончался.

Гости передачи и сам ведущий посчитали, что в данном случае могло произойти заказное убийство. «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов», — приводит слова Малахова Sputnik.

В министерстве выразили озабоченность такими заявлениями в эфире российских государственных СМИ на фоне союзнических отношений и стратегического партнёрства двух стран.

После разразившегося скандала Андрей Маолахов сделал заявление, которое публикует Starhit, главным редактором которого он является.

«В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын. Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям Семена Чуйкова в школьных учебниках, но и благодаря личным встречам. Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы — впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. И вслед за ним я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал телеведущий.