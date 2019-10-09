«Союзмультфильм» сменил свой логотип впервые с 1936 года`

13:51

Впервые со времени появления студии «Союзмультфильм» в 1936 году кинокомпания сменила логотип

Это стало возможным благодаря разработке фирменного шрифта студии, получившего название Soyuzmult, сообщает РИА Новости. При работе над эмблемой дизайнеры вдохновились шрифтом из мультфильма «Ну, погоди!». Предусмотрена эксплуатация одновременно нескольких вариантов логотипа: монохромное и цветовое решение, а также размещение слова «Союзмультфильм» на одной или трех строчках.

Появление нового логотипа произошло в рамках глобального ребрендинга, проводимого в данный момент «Союзмультфильмом». Среди других новшеств – стикеры с персонажами из «золотой коллекции» для мессенджеров (Чебурашкой, Винни-Пухом, Пятачком, Зайцем, Волком и другими) и открытие мультимедийного парка студии на ВДНХ к лету 2020 года. «Сейчас идет реконструкция павильона номер семь на ВДНХ, который раньше назывался «Семена», - призналась РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева. – Она завершится в конце года, после мы заходим туда. Это будет первый настоящий мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов студии, интерактивно пообщаться с персонажами. Планируем открыть парк к лету 2020 года».

Кроме того, Слащева рассказала, что в последние полгода студия плотно занималась созданием нового бренда, айдентики и слоганов.

