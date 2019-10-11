]]> ]]>
Главная Кино Новости

«Джокер» попал в десятку самых высоко оцененных фильмов

13:36 11.10.2019
«Джокер» оперативно попал в десятку самых высоко оцененных фильмов
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Вышедший на экраны в октябре блокбастер Тодда Филлипса «Джокер» попал в обновленную десятку лучших фильмов сервиса IMDb.

Приблизительный рейтинг картины составил 8,8. Возглавляют список «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта и две части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, за ними следуют «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета.

На более низкой ступени очутились «Список Шиндлера», «Властелин Колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Хороший, плохой, злой». Ну а «Джокер» пока замыкает рейтинг.

Не все разделяют восторги экспертов по поводу «Джокера». Близкие зрителей, расстрелянных в 2012 году в кинотеатре Колорадо в ходе премьеры фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», направили в дни премьеры блокбастера компании Warner Bros. ноту протеста. В открытом письме они выразили озабоченность в связи с демонстрацией насилия в «Джокере».
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.