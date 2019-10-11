«Джокер» попал в десятку самых высоко оцененных фильмов

13:36

Вышедший на экраны в октябре блокбастер Тодда Филлипса «Джокер» попал в обновленную десятку лучших фильмов сервиса IMDb.

Приблизительный рейтинг картины составил 8,8. Возглавляют список «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта и две части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, за ними следуют «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета.

На более низкой ступени очутились «Список Шиндлера», «Властелин Колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Хороший, плохой, злой». Ну а «Джокер» пока замыкает рейтинг.

Не все разделяют восторги экспертов по поводу «Джокера». Близкие зрителей, расстрелянных в 2012 году в кинотеатре Колорадо в ходе премьеры фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», направили в дни премьеры блокбастера компании Warner Bros. ноту протеста. В открытом письме они выразили озабоченность в связи с демонстрацией насилия в «Джокере».

