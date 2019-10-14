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Киноцентр на Красной Пресне снесут, несмотря на протесты

07:43 14.10.2019
Киноцентр на Красной Пресне закроют
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Знаменитый бюджетный кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне прекратит свою работу в середине ноября.

Вплоть до 15 ноября текущего года еще продаются билеты на киносеансы, сообщает ТАСС. Однако сразу после этой даты кинотеатра на прежнем месте больше не будет. 

Жесткое предписание арендаторам, располагающимся в здании, содержит требование покинуть помещение до середины ноября.

Напомним, что приблизительно год назад появились новости о том, что на месте кинотеатра возведут отель. Здание пытались отстоять ряд медийных персон, включая министра культуры Владимира Мединского. Чиновник обещал обратиться в мэрию с ходатайством сохранить Киноцентр.

Свыше 100 тысяч людей подписали петицию в защиту кинотеатра. Отстаивали зал и на митингах, но несмотря на протесты, он будет снесен.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Проблемы кинопроката в России, Гостиничный сервис в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 13:17
Гость: SLAVIN

Что отель - рассадник буржуазного жира, что кинотеатр - проповедник пошлости и бездарности: хрен редьки не слаще.
14.10.2019, 08:37
Гость: Zahar

Отель на кинотеатр,всё идёт по плану.
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