Киноцентр на Красной Пресне снесут, несмотря на протесты

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Знаменитый бюджетный кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне прекратит свою работу в середине ноября.

Вплоть до 15 ноября текущего года еще продаются билеты на киносеансы, сообщает ТАСС. Однако сразу после этой даты кинотеатра на прежнем месте больше не будет.

Жесткое предписание арендаторам, располагающимся в здании, содержит требование покинуть помещение до середины ноября.

Напомним, что приблизительно год назад появились новости о том, что на месте кинотеатра возведут отель. Здание пытались отстоять ряд медийных персон, включая министра культуры Владимира Мединского. Чиновник обещал обратиться в мэрию с ходатайством сохранить Киноцентр.

Свыше 100 тысяч людей подписали петицию в защиту кинотеатра. Отстаивали зал и на митингах, но несмотря на протесты, он будет снесен.

