Актриса из «Кавказкой пленницы» Руслана Писанка подверглась нападению цыган

13:27

Российско-украинская актриса Руслана Писанка пожаловалась на вероломное нападение цыган

Инцидент произошел на вокзале в Киеве 15 октября. Цыгане пытались ограбить актрису. «Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу», — сказала она, добавив, что от ограбления ее спас бдительный муж.

По этому поводу актриса гневно обратилась к цыганскому народу: «Ромы, не позорьте нацию». До сих пор она находится в состоянии шока, хотя и признает, что уважительно относится к цыганским романсам.

Руслана Писанка снялась в таких фильмах, как «Кавказская пленница!» 2014 года, «Ржевский против Наполеона», «Сорочинская ярмарка», «Черная рада», «Огнем и мечом» и «Москаль-чародей».

