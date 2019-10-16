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Актриса из «Кавказкой пленницы» Руслана Писанка подверглась нападению цыган

13:27 16.10.2019
Руслана Писанка в шоке от нападения цыган
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Российско-украинская актриса Руслана Писанка пожаловалась на вероломное нападение цыган

Инцидент произошел на вокзале в Киеве 15 октября. Цыгане пытались ограбить актрису. «Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу», — сказала она, добавив, что от ограбления ее спас бдительный муж.

По этому поводу актриса гневно обратилась к цыганскому народу: «Ромы, не позорьте нацию». До сих пор она находится в состоянии шока, хотя и признает, что уважительно относится к цыганским романсам.

Руслана Писанка снялась в таких фильмах, как «Кавказская пленница!» 2014 года, «Ржевский против Наполеона», «Сорочинская ярмарка», «Черная рада», «Огнем и мечом» и «Москаль-чародей».
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 21:14
Гость: Zahar

Так всё-таки,украинская или российская,
государства Россия-Украина нет, вроде.
16.10.2019, 20:21
Гость: Сердечник

а где же бдительная полиция?
16.10.2019, 14:04
Гость: Снур

В "Пленнице" играла прекрасная Наташка Варлей,а не это .....
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