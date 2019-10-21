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Хотиненко и Учитель одобрили базу данных о господдержке кинопроизводства

14:33 21.10.2019
Хотиненко и Учитель одобрили базу данных о господдержке кинопроизводства
Алексей Учитель. Фото kinopoisk.ru
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Владимир Хотиненко, Алексей Учитель высказали удовлетворение по поводу создания открытой базы данных о господдержке кинопроизводства.

Данный проект проходит по линии Минкультуры России и Фонда кино, включая фильмы с 2015 года. «Это очень внятная, лаконичная программа для анализа кинопроцесса, думаю, она полезна будет всем кинематографистам и даже людям, которые просто интересуются кино. Эти рейтинги успешности - это очень хорошая, гибкая, замечательная система. <...> Наверно, эта система еще не до конца совершенна, но там, безусловно, будут учитываться художественные особенности фильма», - сказал ТАСС режиссер Владимир Хотиненко 21 октября после презентации проекта в Министерстве культуры РФ.

На важности открытой информации по кинопроектам заострил внимание и Алексей Учитель. «Во-первых, это позволяет увидеть какую-то реальность, что происходит в российском кинематографе, во-вторых, для меня это важно потому, что есть возможность продумать сотрудничество - есть поддержка государства, есть компании, то есть мы можем кооперироваться, а я буду знать всю картину того, как живет компания, какие результаты. Мне кажется, это важно. Дело не в сплетнях, понимаете, а когда есть все данные, и ты можешь этим воспользоваться для понимания, мне кажется, это очень правильно», - сказал он.

Учитель провел параллель с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Потому что онлайн получаешь результат, сколько продано билетов и какой у тебя результат. Здесь будет то же самое», - заметил он.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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