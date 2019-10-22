Больше трети российских фильмов не окупили госсредства на их производство

11:25

Минкультуры и Фонд кино, каждый год выделяющие на производство российских кинолент свыше пяти миллиардов рублей, впервые раскрыли данные по господдержке отечественного кинематографа, пишут «Ведомости».

Согласно базе данных по господдержке, из 38 картин, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей и более, 14 фильмов не просто провалились в прокате, а собрали даже меньше, чем в них вложило государство.

Среди самых крупных провалов выделяется военный приключенческий боевик «Семь пар нечистых». Кинолента получила от государства 119 миллионов рублей, а собрала в прокате меньше одного миллиона рублей.

В открытом доступе база данных господдержки кинематографа появилась 21 октября. На сегодняшний день в ней доступна информация о проектах, получивших поддержку Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, в том числе данные о выделенных на фильмы бюджетных средствах, кассовых сборах и неисполненных обязательствах.

К началу 2020 года, объявлял министр культуры Владимир Мединский, в базу внесут все фильмы, которые получали господдержку министерства с 2008 года и поддержку Фонда кино с 2010 года.

Ранее Министерство культуры неоднократно выступало с инициативами по поддержке российского кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы, увеличить стоимость прокатного удостоверения для зарубежных фильмов с 3,5 тысячи до пяти миллионов рублей, а также установить для кинотеатров 20-процентную квоту на показ отечественных лент (с этим предложение добровольно согласились некоторые сети кинотеатров).

Также известны несколько случаев переноса премьер иностранных фильмов, если их выход в прокат совпадал с отечественными лентами.