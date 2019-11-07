Актриса Анджелина Джоли навсегда уедет из США

16:53

Звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила о том, что навсегда уедет из США.

Покинуть свою страну голливудская актриса собирается после того, как ее дети станут совершеннолетними, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. «Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец [актер Брэд Питт]», — объяснила Джоли.

Джоли не озвучила название страны, куда собралась переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка. Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных – из Африки. Именно разница взглядов на методы воспитания и стала причиной развода знаменитой актерской пары.

