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Актриса Анджелина Джоли навсегда уедет из США

16:53 7.11.2019
Джоли эмигрирует из США
Анджелина Джоли © KM.RU

Звезда фильма «Малефисента» Анджелина Джоли заявила о том, что навсегда уедет из США.

Покинуть свою страну голливудская актриса собирается после того, как ее дети станут совершеннолетними, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar. «Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец [актер Брэд Питт]», — объяснила Джоли.

Джоли не озвучила название страны, куда собралась переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка. Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных – из Африки. Именно разница взглядов на методы воспитания и стала причиной развода знаменитой актерской пары.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 21:13
Гость: С её

баблом я бы давно уже свалил на Бора-Бора или Маврикий.
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