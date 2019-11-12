Генпрокуратура заявила о шести уголовных делах против кинокомпаний

18:14

По фактам уклонения кинокомпаний от возврата субсидий Фонду кино возбуждены шесть уголовных дел. Об этом сообщил ведомственному каналу «Эфир» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По словам Куренного, дела были возбужден по результатам проверок, проведенных региональными прокуратурами по поручению Генпрокуратуры. Проводятся 13 процессуальных проверок, добавил он.

Фонд кино финансирует производство, прокат и продвижение российских фильмов. Поддержка может быть возвратной и невозвратной.

В 2018 году Фонд выделил субсидии на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, за девять месяцев 2019 года — на 4,1 миллиарда рублей.

В текущем году Фонд кино проверяла Счетная палата. По итогам проверки, сообщал сайт РБК, Счетная палата указала, что у системы распределения субсидий для кино низкая прозрачность.

Месяц назад в Сети была опубликована база данных господдержки фильмов. Из нее, в частности, стало известно, что больше трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство.