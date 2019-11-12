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Генпрокуратура заявила о шести уголовных делах против кинокомпаний

18:14 12.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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По фактам уклонения кинокомпаний от возврата субсидий Фонду кино возбуждены шесть уголовных дел. Об этом сообщил ведомственному каналу «Эфир» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По словам Куренного, дела были возбужден по результатам проверок, проведенных региональными прокуратурами по поручению Генпрокуратуры. Проводятся 13 процессуальных проверок, добавил он.

Фонд кино финансирует производство, прокат и продвижение российских фильмов. Поддержка может быть возвратной и невозвратной.

В 2018 году Фонд выделил субсидии на общую сумму 3,5 миллиарда рублей, за девять месяцев 2019 года — на 4,1 миллиарда рублей.

В текущем году Фонд кино проверяла Счетная палата. По итогам проверки, сообщал сайт РБК, Счетная палата указала, что у системы распределения субсидий для кино низкая прозрачность.

Месяц назад в Сети была опубликована база данных господдержки фильмов. Из нее, в частности, стало известно, что больше трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство.

Темы: Кино, Кино в России, Расследования в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 02:20
Гость: Хмы

А кто то этих известных "истЕриков" финансирует, позволяет кляпы снимать, которые нам регулярно по ТВ впаривають. Оказывается всеми каналами и изданиями СМИ владеет тот кто "Постоянно думает о нас" и за нас. И у кого сбываются все мячты!
Снять фильм о гибели российских военнопленных в польских концлагерях нет ни денег, ни желания ни способности. А на фильмы "Сволочи", "Штрафбат", "Служу Советскому Союзу" все нашлось. Думал фильм "Разведчицы" обойдется без вранья и грязи на наших военных. Нет! Не обошлось, всё таки набрали в рот дерьма и всё оплевали.
13.11.2019, 02:12
Гость: P.S.

Как Остап Бендер продавал свой сценарий
...Кинодеятель поднял голову, посмотрел на Остапа и сказал:
— Пожалуйста, говорите громче. Я не слышу.
— Пишите ему записки, — посоветовал проносившийся мимо консультант в пестром жилете, — он глухой.
Остап подсел к столу и написал на клочке бумаги: «Вы звуковик? «
— Да, — ответил глухой.
«Принес звуковой сценарий. Называется «Шея». Народная трагедия в шести частях», — быстро написал Остап.
Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал:
— Прекрасно! Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы.
«Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Бендер.
— «Шея» — это как раз то, что нам нужно! — сказал глухой. — Посидите здесь, я сейчас приду. Только никуда не уходите. Я ровно через минуту.
Глухой захватил сценарий многометражного фильма «Шея» и выскользнул из комнаты.
— Мы вас втянем в звуковую группу! — крикнул он, скрываясь за дверью. — Через минуту я вернусь.
Остап пошел к Супругову. Швейцар не соврал. Супругов не скакал по этажам, не носил альпийского берета, не носил даже заграничных приставских шаровар-гольф. На нем приятно отдыхал взор.
Великого комбинатора он встретил чрезвычайно сухо.
— Я занят, — сказал он павлиньим голосом, — вам я могу уделить только две минуты.
— Этого вполне достаточно, — начал Остап. — Мой сценарий «Шея»…
— Короче. Сколько вам следует?
— Девятьсот рублей, — пробормотал великий комбинатор.
— Триста! — категорически заявил Супругов. — Получите и уходите.
13.11.2019, 02:02
Гость: Хмы

А за подачки на всех каналах Корейбам, Яхнам, Амнуэлям, Гозманам, Познерам, Ковтунам, Надеждиным и прочим ударникам-болтунам многосерийных сериалов с кого удержат?
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