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Власти Польши возмутились сериалом Netflix об охраннике концлагерей

14:08 12.11.2019
Власти Польши возмутились сериалом об охраннике концлагерей
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Польские власти выразили недовольство по поводу документального сериала американской компании Netflix «Дьявол по соседству» о судьбе экс-охранника нацистских концлагерей в Польше Джона Демьянюка.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил ноту протеста гендиректору Netflix Риду Хейстингсу с просьбой внести некоторые исправления в сериал, сообщает Интерфакс. Правителей страны особенно возмутило то, что в сериале была показана карта Польши, на которую были нанесены нацистские концлагеря в нынешних границах данного государства. Показанное демонстрирует Польшу в ложном свете, возлагая на нее ответственность за смерти заключенных в концлагерях, хотя на самом деле вина за это лежит на нацистской Германии, которая оккупировала Польшу в годы Второй мировой войны и построила эти лагеря, отметил Моравецкий в своем письме.

Эпизоды с картой политик охарактеризовал как «переписывание истории». В своем письме он указал на важность «сохранения правды о Второй мировой войне и о Холокосте». «Я верю, что эта ужасная ошибка была совершена случайно», - подсластил пилюлю Моравецкий.

Руководство Netflix заверило, что изучает данный вопрос.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Телевизионные сериалы, История Второй мировой войны
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