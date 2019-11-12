Власти Польши возмутились сериалом Netflix об охраннике концлагерей

14:08

Польские власти выразили недовольство по поводу документального сериала американской компании Netflix «Дьявол по соседству» о судьбе экс-охранника нацистских концлагерей в Польше Джона Демьянюка.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил ноту протеста гендиректору Netflix Риду Хейстингсу с просьбой внести некоторые исправления в сериал, сообщает Интерфакс. Правителей страны особенно возмутило то, что в сериале была показана карта Польши, на которую были нанесены нацистские концлагеря в нынешних границах данного государства. Показанное демонстрирует Польшу в ложном свете, возлагая на нее ответственность за смерти заключенных в концлагерях, хотя на самом деле вина за это лежит на нацистской Германии, которая оккупировала Польшу в годы Второй мировой войны и построила эти лагеря, отметил Моравецкий в своем письме.

Эпизоды с картой политик охарактеризовал как «переписывание истории». В своем письме он указал на важность «сохранения правды о Второй мировой войне и о Холокосте». «Я верю, что эта ужасная ошибка была совершена случайно», - подсластил пилюлю Моравецкий.

Руководство Netflix заверило, что изучает данный вопрос.

