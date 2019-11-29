«Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу мира

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Популярный российский мультсериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке наиболее востребованных детских шоу в мире.

Рейтинг составило международное исследовательское агентство Parrot Analytics. «Исследование проходило с 20 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, было рассмотрено 20 тысяч детских шоу для детей от 2 до 11 лет... Востребованность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента, онлайн-просмотрами детских шоу, интеракцией в социальных сетях и другими параметрами», - передает РИА Новости сообщение производителя сериала «Анамаккорд».

Кроме того «Маша и Медведь» угодил в Книгу рекордов Гиннесса-2019 в качестве наиболее просматриваемого мультфильма в мире – эпизод «Маша плюс каша» собрал более четырех миллиардов просмотров. Почетный статус «миллиардников» на YouTube также получили два других эпизода: «Приятного аппетита», который насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, и «Большая стирка», который был просмотрен более 1,1 миллиарда раз.

Все эти достижения происходят в год 10-летнего юбилея «Маши и Медведя». Летом этого года появился четвертый сезон мультсериала «Машины песенки».

