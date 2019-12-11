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«Я давно не испытывал таких чувств» - актер Владимир Стержаков рассказал о новой военной драме «Ржев»

12:40 11.12.2019

Лента «Ржев» продолжает покорять страну от Камчатки до Калининграда. 

Это фильм об одном дне войны, одном приказе и множестве судеб абсолютно разных людей, попавших в котел войны по трагической случайности.

Зрители выходят из кинозалов с разными эмоциями – кто-то потрясен, кто-то просто задумчив, а кто-то не может сдерживать слезы: «В целом фильм о мужестве и человеческой выносливости, некоторые моменты заставили меня прослезиться. Конечно есть и доля вымысла, чтобы закрутить сюжет, но только такие фильмы увековечат нашу историю», - пишут посетители кинотеатров.

Какими бы ни были чувства, ясно одно – тема войны до сих пор близка людям даже спустя почти 75 лет после Великой Победы.

Заслуженный артист России Владимир Стержаков посмотрел картину режиссера Игоря Копылова в числе первых. «Это что-то такое небывалое по ощущениям. Я давно не испытывал таких чувств. Я не видел никогда такого», - поделился актер.
 

Темы: Премьеры в мире кино
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