Военные историки о фильме «Ржев»: Действия людей диктовались условиями войны

13:11

В российском прокате идет показ фильма «Ржев», снятый Игорем Копыловым по повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью»

В основу сюжета легли реальные события – рассказ о тяжелых сражениях возле деревни Овсянниково.

Кадр из фильма

«Ржев» вызвал интерес у зрителей и военных экспертов. В кинокартине рассказывается о сутках из жизни красноармейцев, взявших штурмом деревню Овсянниково и героически оборонявших ее от врага. Несмотря на большие потери и усталость, солдаты не щадят себя. Они выполняют приказ удержать стратегический пункт любой ценой.

И без того напряженная ситуация усложняется прибытием на передовую лейтенанта-особиста, который проверяет наличие немецких листовок у наших солдат и офицеров. Недоверие вызывает недовольство у защитников Овсянниково, однако они понимают, что это война, и каждый выполняет свой долг, ведь цель у всех одна – защита родины.

Большинство зрителей высоко оценили фильм, однако нашлись люди, критиковавшие картину. Некоторым не понравилось решение военного командования оставить бойцов в Овсянниково без подкрепления и провизии. Историки отметили, что в периоды ожесточенных боев командованию случалось принимать действительно очень сложные решения, но все они были направлены только на приближение победы над фашистами.

По словам завотделом истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы Владимира Каримова, фашисты нередко разбрасывали листовки на линии фронта, поэтому особистам важно было выявлять предателей, задумывающихся о переходе на сторону врага. По поводу приказана удерживать Овсянниково любой ценой, то у командования не было другого выхода, ведь сдача деревни повлекла бы за собой тяжелые последствия.

Каримов отметил, что гитлеровская армия была хорошо вооружена, обучена, у нее имелся 2-летний опыт боевых действий. Красная армия училась воевать прямо на войне. Нельзя смотреть на события на войне глазами современного мирного человека. Люди в то время жили по законам войны и находились в условиях, далеких от нынешних.

По мнению старшего научного сотрудника НИИ военной истории Владимира Фесенко, командование отдало приказ держать Овсянниково, поскольку это было необходимо для выполнения главной задачи – сдержать наступление фашистов и не дать им зайти в Москву. «Сама обстановка диктовала жесткие меры», - подчеркнул Фесенко.

В целом фильм «Ржев» получил много высоких оценок зрителей, которым понравились игра артистов, операторская работа, сюжетная линия. Многие оценили реалистичность боевых сцен. Режиссер Игорь Копылов сказал, что съемочная группа старалась правдиво рассказать о войне. «Эта история не о всей Ржевской битве. Мы заострили внимание лишь на одном дне жизни роты, который, по моему мнению, заставит людей всё переосмыслить», - сказал Игорь Копылов.

Ветераны, успевшие посмотреть «Ржев», высоко оценили эту картину. По мнению участника Великой Отечественной войны Юрия Судакова, фильм сделан от души. «Настоящий фронтовой фильм», - отметил ветеран.

Актер Василий Семенович Лановой, переживший войну ребенком и снимавшийся в военных фильмах подчеркнул, что Москву удалось отстоять только благодаря героизму красноармейцев. Такое прошлое надо помнить, им следует гордиться. «Под Ржевом происходило то, что называется патриотизмом. А что, кто-то недоволен, что показывают правду о войне? Посылать их надо в одно место. Я все сказал», - подчеркнул Лановой.

