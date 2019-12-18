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Кинозрители России определили лучшие фильмы 2019 года

09:45 18.12.2019
Кинозрители России определили лучшие фильмы 2019 года
Кадр из фильма «Т-34» с сайта kino-teatr.ru

Российские киноманы назвали лучшим фильмом уходящего года финальную часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо.

В тройку лидеров также вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, свидетельствует РИА Новости со ссылкой на статистику проекта Кино Mail.ru.

Сериалом года зрители признали «Чернобыль№ о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. На втором месте оказалась криминальная комедия «Почему женщины убивают», третью позицию заняла антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы». «Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, - добавили в пресс-службе. Список возглавила военная драма Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, второе и третье место заняли супергеройские блокбастеры «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 14:51
Гость: Евгений В

Т-34 чисто развлекательный фильм, вредный фильм для молодежи, так как дает не верное представление о трагедии войны. Война, Победа, в которой далась громадными человеческими жертвами, голодом, разрушением, детьми без родителей, женщинам без мужчин - "со слезами на глазах", представлена легким развлекательным шоу, приключенческой историей, типа стрелялок в компьютерных играх. Такие фильмы для молодежи являются очередной ложью и к добру не приводят.
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