Кинозрители России определили лучшие фильмы 2019 года

09:45

Российские киноманы назвали лучшим фильмом уходящего года финальную часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо.

В тройку лидеров также вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, свидетельствует РИА Новости со ссылкой на статистику проекта Кино Mail.ru.

Сериалом года зрители признали «Чернобыль№ о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. На втором месте оказалась криминальная комедия «Почему женщины убивают», третью позицию заняла антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы». «Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, - добавили в пресс-службе. Список возглавила военная драма Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, второе и третье место заняли супергеройские блокбастеры «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».

