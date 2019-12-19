Названы самые популярные российские актер и актриса 2019 года

09:45

Кадр с Александром Петровым из фильма «Т-34» с сайта kino-teatr.ru

Наиболее популярным российским артистом 2019 года стал актер Александр Петров.

В уходящем году вышли такие фильмы с участием Петрова, как «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна», а также многосерийная картина «Гоголь», напоминает Lenta.Ru.

Второе место занял актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор». На третьей позиции — Сергей Бурунов, актер из «Полицейского с Рублевки».

Самой востребованной актрисой года, как ни странно, объявлена Дарья Мороз, чье имя не так часто светилось в новостях. Она появилась в сериале своего экс-супруга Константина Богомолова «Содержанки» и в комедии «Триада». В топ также попали Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская.

